Galatasaray Osimhen'e veda edecek iddiası! 75 milyon euro gözden çıkarıldı

28 Eylül 2024 03:42 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 03:56

Galatasaray'ın büyük transferi Victor Osimhen'in çok kısa bir sürede transfer olacağı öne sürüldü. Sezon ortası için görüşmeleri sürdüren Avrupa devi 75 milyon euro teklif edecek.

Juventus​, yeni sezonda Galatasaray​'a transfer olan Victor Osimhen​'e talip oldu. Sarı kırmızılılar ile transfer sezonunda büyük çekişme yaşayan Avrupa devi bu defa sezon ortasında Osimhen'i getirmek için kesenin ağzını açtı. Osimhen Galatasaray'ı yılbaşında bırakabilir.

Basına yansıyan habere göre Juventus, Dusan Vlahovic'i yüksek bir bonservis bedeliyle satması durumunda rotayı Osimhen'e döndürecek. Eğer Osimhen gelmezse Juventus, Lille'de forma giyen Jonathan David için görüşecek..





Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için açıklamalar yaptı. Giuntoli yaptığı açıklamada, "Kariyerimdeki en zor transfer operasyonunun Victor Osimhen olduğunu söyleyebilirim. Napoli'de çalıştığım dönemde onun transferi için neredeyse 4 ay uğraştım" dedi.

Deneyimli futbol adamı, "Victor Osimhen'in bence transfer dönemi bitmeden satılması gerekiyordu. Ancak Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis akıllı ve kurnaz bir girişimci. Ona çok şey borçluyum, onu seviyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Victor Osimhen için bir hamle düşünüyor.Nijeryalı golcünün transferinin gerçekleşmesi için Napoli'nin fiyat talebinde önemli indirime gitmesinin gerektiğinin altı çizildi.