Galatasaray radarını fileye çevirdi! Dünya yıldızı Donnarumma planı ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampından sonra yuvaya, İstanbul'a geri döndü. Cimbom, 4. hazırlık mücadelesinde Strasbourg'u evinde ağırladı ve 3-1'lik skorla rakibini mağlup etti. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim ise transfer çalışmalarına son hız devam ediyor.

OSIMHEN'DE SONA YAKLAŞILDI

Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye son noktayı koymak istiyor.

Aslan, Nijeryalı yıldızın transferinde nihayete erdikten sonra radarını kaleci transferine açacak. Manchester City'nin file bekçisi Ederson ile temas kuran Cimbom, bu kez bir başka yıldızı radarına almıştı.

DONNARUMMA İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Galatasaray, kaleci transferini 8 Ağustos'ta Süper Lig başlamadan sonuca bağlamak hedefinde. Paris Saint-Germain'in İtalyan eldiveni Gianluigi Donnarumma için de resmen harekete geçildi.

GALATASARAY TEKLİFTE BULUNDU

Sarı-kırmızılılar, Fransız devinin elden çıkarmayı planladığı dünyaca ünlü kaleci için resmi teklifte bulundu.

Kulübüyle 1 yıllık kontratı kalan İtalyan yıldız, yeni sözleşme için yapılan görüşmelerde maaş konusu nedeniyle anlaşmazlık yaşadı.

CİMBOM FAZLASINI VERMEYE RAZI

Yıllık bonuslarla 10 milyon Euro cebine koyan Donnarumma'ya Galatasaray, Paris temsilcisinde aldığı paradan fazlasını vermeye hazır olduğu öğrenildi.

Milan altyapısından yetişen Donnarumma, 2021 yılında bedelsiz olarak Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.

Fransız deviyle Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan 26 yaşındaki eldiven, İtalya Mili Takımı ile de 2021'de Avrupa Şampiyonluğu zaferi yaşadı. Donnarumma, ayrıca o dönem turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de kazanmıştı.