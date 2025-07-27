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 | Berkay Alptekin

Galatasaray radarını fileye çevirdi! Dünya yıldızı Donnarumma planı ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray, son hazırlık maçında da Strasbourg'u evinde 3-1 mağlup ederek moral depoladı. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim de bir hayli mesai yapmaya devam ediyor. Osimhen transferinde sona yaklaşılırken, gözler artık kaleci transferine çevrildi.

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Galatasaray radarını fileye çevirdi! Dünya yıldızı Donnarumma planı ortaya çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 12:14

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , Avusturya kampından sonra yuvaya, İstanbul'a geri döndü. Cimbom, 4. hazırlık mücadelesinde Strasbourg'u evinde ağırladı ve 3-1'lik skorla rakibini mağlup etti. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim ise transfer çalışmalarına son hız devam ediyor.

Galatasaray radarını fileye çevirdi! Dünya yıldızı Donnarumma planı ortaya çıktı

OSIMHEN'DE SONA YAKLAŞILDI

Galatasaray, Nijeryalı yıldız 'i İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye son noktayı koymak istiyor.

Aslan, Nijeryalı yıldızın transferinde nihayete erdikten sonra radarını kaleci transferine açacak. Manchester City'nin file bekçisi ile temas kuran Cimbom, bu kez bir başka yıldızı radarına almıştı.

Galatasaray radarını fileye çevirdi! Dünya yıldızı Donnarumma planı ortaya çıktı

DONNARUMMA İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Galatasaray, kaleci transferini 8 Ağustos'ta başlamadan sonuca bağlamak hedefinde. Paris Saint-Germain'in İtalyan eldiveni Gianluigi Donnarumma için de resmen harekete geçildi.

Galatasaray radarını fileye çevirdi! Dünya yıldızı Donnarumma planı ortaya çıktı

GALATASARAY TEKLİFTE BULUNDU

Sarı-kırmızılılar, Fransız devinin elden çıkarmayı planladığı dünyaca ünlü kaleci için resmi teklifte bulundu.

Kulübüyle 1 yıllık kontratı kalan İtalyan yıldız, yeni sözleşme için yapılan görüşmelerde maaş konusu nedeniyle anlaşmazlık yaşadı.

Galatasaray radarını fileye çevirdi! Dünya yıldızı Donnarumma planı ortaya çıktı

CİMBOM FAZLASINI VERMEYE RAZI

Yıllık bonuslarla 10 milyon Euro cebine koyan Donnarumma'ya Galatasaray, Paris temsilcisinde aldığı paradan fazlasını vermeye hazır olduğu öğrenildi.

Milan altyapısından yetişen Donnarumma, 2021 yılında bedelsiz olarak Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.

Fransız deviyle Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan 26 yaşındaki eldiven, İtalya Mili Takımı ile de 2021'de Avrupa Şampiyonluğu zaferi yaşadı. Donnarumma, ayrıca o dönem turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de kazanmıştı.

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#galatasaray
#süper lig
#victor osimhen
#Transfer Haberleri
#Ederson
#Gianluigi Donnarumma
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