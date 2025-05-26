Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray Real Madridli yıldızı istiyor: Arda Güler de devrede!

Galatasaray’da Arda Güler’in yakın olduğu isimlerden David Alaba transferi gündeme geldi. Galatasaray, Arda Güler ile yakın ilişkileri olan ve Real Madrid tarafından gözden çıkarılan David Alaba için an itibarıyla nabız yoklamaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Real Madridli yıldızı istiyor: Arda Güler de devrede!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 18:12

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in yanına Arda Güler’in takım arkadaşı olan David Alaba düşünülüyor. Gelecek sezon Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Güler’in de aracı olacağı süreçle birlikte Real Madridli David Alaba’yı transfer etmek istiyor.

GALATASARAY’DA ARDA GÜLER’İN ARKADAŞI DAVID ALABA TRANSFERİ

Galatasaray; gelecek sezon için Süper Lig seviyesinin üstünde bir defans hattı kurmaya hazırlanırken, Arda Güler’in Real Madrid’den takım arkadaşı olan David Alaba ismi ön plana çıktı. Savunmada Davinson Sanchez’in yanına dünya çapında bir stoper transfer etmek isteyen Galatasaray yönetimi, Real Madrid’de aradığını bulamayan David Alaba için temaslara başlamayı planlıyor.

Galatasaray Real Madridli yıldızı istiyor: Arda Güler de devrede!

ARDA GÜLER VE DAVID ALABA ARASINDA GALATASARAY KRİTİĞİ

Galatasaray’ın sürpriz transfer için resmen devreye girmesiyle, Arda Güler’in de David Alaba ile konuşacağı ve olumlu bir referans olacağı düşünülüyor.

Galatasaray Real Madridli yıldızı istiyor: Arda Güler de devrede!

GALATASARAY’IN İSTEDİĞİ DAVID ALABA REAL MADRID’DE GÖZDEN ÇIKARILDI

Real Madrid için gelecek sezon planlarında önemli bir yeri olmayan David Alaba, İspanyol devindeki sürecinde genel olarak beklentilerin altında kaldı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, yakında sözleşmesinin de son senesine girecek.

Galatasaray Real Madridli yıldızı istiyor: Arda Güler de devrede!

DAVID ALABA VE REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 14 maça çıkan David Alaba, sadece 599 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Sıkça Sorulan Sorular

DAVID ALABA'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Avusturyalı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika Osimhen gelişmesi! Dış basın duyurdu, anlaşma tamam!
Galatasaray'da Leroy Sane heyecanı! Alman basını transfer detayını duyurdu
ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#Galatasaray Transferleri
#David Alaba
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.