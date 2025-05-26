Galatasaray Real Madridli yıldızı istiyor: Arda Güler de devrede!

Galatasaray’da Arda Güler’in yakın olduğu isimlerden David Alaba transferi gündeme geldi. Galatasaray, Arda Güler ile yakın ilişkileri olan ve Real Madrid tarafından gözden çıkarılan David Alaba için an itibarıyla nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’in yanına Arda Güler’in takım arkadaşı olan David Alaba düşünülüyor. Gelecek sezon Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Güler’in de aracı olacağı süreçle birlikte Real Madridli David Alaba’yı transfer etmek istiyor.

GALATASARAY’DA ARDA GÜLER’İN ARKADAŞI DAVID ALABA TRANSFERİ

Galatasaray; gelecek sezon için Süper Lig seviyesinin üstünde bir defans hattı kurmaya hazırlanırken, Arda Güler’in Real Madrid’den takım arkadaşı olan David Alaba ismi ön plana çıktı. Savunmada Davinson Sanchez’in yanına dünya çapında bir stoper transfer etmek isteyen Galatasaray yönetimi, Real Madrid’de aradığını bulamayan David Alaba için temaslara başlamayı planlıyor.

ARDA GÜLER VE DAVID ALABA ARASINDA GALATASARAY KRİTİĞİ

Galatasaray’ın sürpriz transfer için resmen devreye girmesiyle, Arda Güler’in de David Alaba ile konuşacağı ve olumlu bir referans olacağı düşünülüyor.

GALATASARAY’IN İSTEDİĞİ DAVID ALABA REAL MADRID’DE GÖZDEN ÇIKARILDI

Real Madrid için gelecek sezon planlarında önemli bir yeri olmayan David Alaba, İspanyol devindeki sürecinde genel olarak beklentilerin altında kaldı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, yakında sözleşmesinin de son senesine girecek.

DAVID ALABA VE REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 14 maça çıkan David Alaba, sadece 599 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.