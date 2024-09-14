Galatasaray, Rizespor engelini 5 golle geçti! Osimhen ilk maçına çıktı

14 Eylül 2024 21:59 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 22:08

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de evinde Rizespor'u konuk etti. Galatasaray; Sanchez, Abdülkerim, Sara, Mertens ve Barış Alper'in attığı gollerle rakibi Rizespor'u 5-0 yenerek 3 puanı aldı.

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Trendyol Süper Lig​'de Galatasaray​ evinde Rizespor​'u misafir etti.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım 3. dakikada Davinson, 25. dakikada ise Abdülkerim'in golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ise Galatasaray​ rakip kaleye ataklarını kesmedi ve 49. dakikada Sara, 61. dakikada Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz ile skoru 5-0'a getiren golleri buldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray​, Rizespor​ engelini 5 golle geçmeyi başardı.

ICARDI KADRODA YOK

Galatasaray​'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle Rizespor​ karşısındaki yerini alamadı.

Icardi bu sezon Süper Lig​'de Galatasaray​ forması altında 3 maça çıkarken 1 gol kaydedebildi.

OSIMHEN SAHNE ALDI

Galatasaray​'ın yeni sezon transferlerinden Victor Osimhen, Rizespor​ karşısında sahaya 11'de çıktı. Nijeryalı golcü futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Ayrıca takıma yeni gelen isimlerden Jakobs'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 73. dakikada yerini Jelert'e bırakarak sahayı terk etti.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Samsunspor 0-1 Konyaspor

Sivasspor 3-2 Gaziantep FK

Bodrum FK 0-1 Başakşehir

MAÇ PROGRAMI

Galatasaray​ haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 12'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı takım gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında puan arayacak.

Rizespor​ ise haftayı puansız kapatarak puanı 4'te kaldı. Karadeniz ekibi gelecek hafta evinde Samsunspor'u misafir edecek.

GARDI TRİBÜNDE MAÇI İZLEDİ

Galatasaray​'ın transferlerinde önemli rol oynayan FIFA menajeri Gardi, Rizespor​ maçını RAMS Park'tan takip etti. Gardi son olarak Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i Galatasaray​'a kazandırmıştı.

GALATASARAY​'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı takım Rizespor​ karşısında 6 oyuncu değişikliği yaptı.

Normal oyun kuralları 90 dakika içerisinde 5 oyuncu değişikliğine izin veriyorken nasıl oldu da Galatasaray​ 6. değişikliği gerçekleştirdi?

IFAB'ın bu sezon futbol oyun kurallarına dahil ettiği beyin sarsıntılarında ekstra oyuncu değişikliği uygulaması Futbol Müsabaka Talimatı'na yazılmamasına karşın MHK'nin hakemlere verdiği talimatla uygulanmaya başladı. İlk olarak 1. Lig'de Ümraniye-Karagümrük maçında yapılan uygulamaya göre takım doktorunun beyin sarsıntısı şüphesiyle oyundan çıkmasına karar verdiği oyuncunun yerine ekstra bir oyuncu değişikliğine izin veriliyor. Bu değişiklikle birlikte rakip takım da eşitlik adına bir oyuncu değişikliği hakkı veriliyor.

Rizesporlu Alikulov, oyuna bir süre devam etmesinin ardından oyundan çıkmasına karşın Futbol Oyun Kuralları kitabında bu durum şöyle ifade ediliyor.

"Bir oyuncunun daha önce değerlendirildiği ve oyun alanına döndüğü durumlar da dahil olmak üzere, sarsıntının meydana geldiği veya bundan şüphelenildiği herhangi bir zamanda."

Bu maddeye göre Rizesporlu Alikulov'un beyin sarsıntısı kontenjanından oyundan alınmış bununla birlikte de her iki takımın da 6'şar oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip olması gerekiyor.