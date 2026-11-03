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 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 21:44

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 maçı kaldı

Galatasaray kalan maçları Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, organizasyonun dördüncü haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta oynanacak mücadelede taraftarı önünde sahaya çıkacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Galatasaray Stuttgart maçı Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. İlk iki karşılaşmasında Sporting ve Barcelona'ya mağlup olan, üçüncü haftada ise Lille karşısında sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi serüveninde dördüncü hafta heyecanı yaşanacak. Galatasaray sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimle? İşte GS kalan Şampiyonlar Ligi maçları

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Editor
 TGRT Haber
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Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 maçı kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 21:44

, 'nin dördüncü haftasında Almanya'nın takımını 'ta konuk edecek. Avrupa futbolunun önemli organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu akşam saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Stuttgart karşısında sahaya çıkacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği mücadele, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak. Sporting ve Barcelona karşılaşmalarının ardından Lille karşısında galibiyet alan Galatasaray, Stuttgart mücadelesiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçını oynayacak. GS Şampiyonlar Ligi maçları kalan maçlar kimle? İşte Galatasaray kalan maçları Şampiyonlar Ligi takvimi…

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 maçı kaldı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında Stuttgart'ı konuk edecek ve kalan maçlarının fikstürü belli oldu.
galatasaray kalan maçlar şampiyonlar ligi belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta Stuttgart'ı ağırlayacak.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek ve Türkiye'de TRT 1 ile tabii platformundan yayınlanacak.
Galatasaray'ın Stuttgart maçı sonrası kalan Şampiyonlar Ligi maçları şunlardır: 24 Kasım'da Aston Villa (iç saha, 20.45), 8 Aralık'ta AEK (deplasman, 23.00), 19 Ocak'ta Feyenoord (iç saha, 20.45) ve 27 Ocak'ta PSG (deplasman, 23.00).
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

GALATASARAY BU AKŞAM STUTTGART'I AĞIRLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray ile Stuttgart, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Almanya temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadelede sahaya çıkacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Galatasaray - Stuttgart mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 maçı kaldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç haftada iki mağlubiyet ve bir galibiyet aldı. İlk hafta Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. İkinci haftada İspanya'nın güçlü ekiplerinden Barcelona ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçta da 4-1'lik skorla sahadan yenilgiyle ayrıldı. Üçüncü haftada ise Fransa temsilcisi Lille ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-2 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 maçı kaldı

Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç haftalık performansında ise iki galibiyet ve bir beraberlik bulunuyor. Alman temsilcisi, ilk karşılaşmasında Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti. İkinci haftada Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile karşılaşan Stuttgart, rakibini 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Üçüncü haftada İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelen Alman ekibi, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 maçı kaldı

GALATASARAY'IN SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI KİMLE, NE ZAMAN?

Galatasaray, Stuttgart karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki mücadelesine devam edecek. Sarı-kırmızılı ekibin dördüncü hafta maçından sonraki rakibi İngiltere temsilcisi Aston Villa olacak. Galatasaray, 24 Kasım tarihinde kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 maçı kaldı

Aston Villa maçının ardından Avrupa'daki yolculuğunu sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, 8 Aralık tarihinde Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadelenin ardından Galatasaray, yeni yılın ocak ayında iki karşılaşmaya daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ocak'ta Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. Bu karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son karşılaşmasını 27 Ocak tarihinde Fransa temsilcisi PSG'ye karşı deplasmanda oynayacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadeleyle birlikte sarı-kırmızılı ekibin kendisine verilen fikstürdeki karşılaşmaları tamamlanacak.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 maçı kaldı

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşılaşması sonrasında oynayacağı maçların tarihleri, rakipleri ve başlama saatleri belli. Sarı-kırmızılı ekip, kasım ayında Aston Villa ile karşı karşıya geldikten sonra aralık ayında AEK deplasmanına çıkacak. Ocak ayında ise önce Feyenoord'u İstanbul'da ağırlayacak olan Galatasaray, ardından PSG deplasmanında sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın Stuttgart maçı sonrasındaki Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa (20.45)

8 Aralık: AEK - Galatasaray (23.00)

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord (20.45)

27 Ocak: PSG - Galatasaray (23.00)

Sarı-kırmızılı ekibin fikstüründe iki iç saha ve iki deplasman karşılaşması bulunuyor. Galatasaray, Aston Villa ve Feyenoord maçlarını RAMS Park'ta oynayacak. AEK ve PSG karşılaşmalarında ise deplasmanda mücadele edecek.

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ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#stuttgart
#rams park
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