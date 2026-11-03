Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını RAMS Park'ta konuk edecek. Avrupa futbolunun önemli organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu akşam saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Stuttgart karşısında sahaya çıkacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği mücadele, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak. Sporting ve Barcelona karşılaşmalarının ardından Lille karşısında galibiyet alan Galatasaray, Stuttgart mücadelesiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçını oynayacak. GS Şampiyonlar Ligi maçları kalan maçlar kimle? İşte Galatasaray kalan maçları Şampiyonlar Ligi takvimi…

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 maçı kaldı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında Stuttgart'ı konuk edecek ve kalan maçlarının fikstürü belli oldu. galatasaray kalan maçlar şampiyonlar ligi belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta Stuttgart'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek ve Türkiye'de TRT 1 ile tabii platformundan yayınlanacak. Galatasaray'ın Stuttgart maçı sonrası kalan Şampiyonlar Ligi maçları şunlardır: 24 Kasım'da Aston Villa (iç saha, 20.45), 8 Aralık'ta AEK (deplasman, 23.00), 19 Ocak'ta Feyenoord (iç saha, 20.45) ve 27 Ocak'ta PSG (deplasman, 23.00).

GALATASARAY BU AKŞAM STUTTGART'I AĞIRLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray ile Stuttgart, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Almanya temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadelede sahaya çıkacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Galatasaray - Stuttgart mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç haftada iki mağlubiyet ve bir galibiyet aldı. İlk hafta Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. İkinci haftada İspanya'nın güçlü ekiplerinden Barcelona ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçta da 4-1'lik skorla sahadan yenilgiyle ayrıldı. Üçüncü haftada ise Fransa temsilcisi Lille ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-2 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç haftalık performansında ise iki galibiyet ve bir beraberlik bulunuyor. Alman temsilcisi, ilk karşılaşmasında Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti. İkinci haftada Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile karşılaşan Stuttgart, rakibini 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Üçüncü haftada İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelen Alman ekibi, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY'IN SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI KİMLE, NE ZAMAN?

Galatasaray, Stuttgart karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki mücadelesine devam edecek. Sarı-kırmızılı ekibin dördüncü hafta maçından sonraki rakibi İngiltere temsilcisi Aston Villa olacak. Galatasaray, 24 Kasım tarihinde kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Aston Villa maçının ardından Avrupa'daki yolculuğunu sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, 8 Aralık tarihinde Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadelenin ardından Galatasaray, yeni yılın ocak ayında iki karşılaşmaya daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ocak'ta Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. Bu karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son karşılaşmasını 27 Ocak tarihinde Fransa temsilcisi PSG'ye karşı deplasmanda oynayacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadeleyle birlikte sarı-kırmızılı ekibin kendisine verilen fikstürdeki karşılaşmaları tamamlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşılaşması sonrasında oynayacağı maçların tarihleri, rakipleri ve başlama saatleri belli. Sarı-kırmızılı ekip, kasım ayında Aston Villa ile karşı karşıya geldikten sonra aralık ayında AEK deplasmanına çıkacak. Ocak ayında ise önce Feyenoord'u İstanbul'da ağırlayacak olan Galatasaray, ardından PSG deplasmanında sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın Stuttgart maçı sonrasındaki Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa (20.45)

8 Aralık: AEK - Galatasaray (23.00)

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord (20.45)

27 Ocak: PSG - Galatasaray (23.00)

Sarı-kırmızılı ekibin fikstüründe iki iç saha ve iki deplasman karşılaşması bulunuyor. Galatasaray, Aston Villa ve Feyenoord maçlarını RAMS Park'ta oynayacak. AEK ve PSG karşılaşmalarında ise deplasmanda mücadele edecek.