Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden ne kadar kazandı? Şampiyonlar Ligi gelir çizelgesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Juventus ile kozlarını paylaştı. Deplasmanda Juventus'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray, rakibine uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup olmasına karşın son 16 turuna yükseldi ve rakibini beklemeye başladı. Turu getiren maçta ilk uzatmada Galatasaray skoru Victor Osimhen'le 3-1 yaptı. İkinci uzatmada ise Barış Alper Yılmaz ağları sarsıp Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti ve skoru tayin etti. Söz konusu turnuvada şimdiye dek oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden sarı kırmızılılar, hatırı sayılır bir gelir de kazanmayı başardı.

Özetle

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girmeye hak kazandı. Lig aşamasına direkt katılabildiği için 18.62 milyon Euro ayak bastı parası almaya hak kazanan sarı- kırmızılı takım 3 galibiyet için 6.3 milyon Euro, 1 beraberlik için 700 bin Euro, play-off turu için de 1 milyon Euro elde etti. Lig derecesinden 5.08 milyon Euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, yayın havuzundan da 10.8 milyon Euro gelir sağladı. Galatasaray, Juventus'u da elemesinin ardından ise 11 milyon Euro'yu daha kasasına ekledi. Bununla birlikte Galatasaray kasasına 53.5 milyon Euro koymuş oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki turların gelir kalemleri şöyle:

Çeyrek final: 12,5 milyon euro

12,5 milyon euro Yarı final: 15 milyon euro

15 milyon euro Final: 18,5 milyon euro

18,5 milyon euro Şampiyonluk: 6,5 milyon euro

LiVERPOOL YA DA TOTTENHAM

En son 2013-2014 sezonunda yine Juventus'u mağlup ederek adını son 16'ya yazdıran sarı-kırmızılılar 12 yıl sonra bir ilki gerçekleştirirken, temsilcimizin son 16 turundaki muhtemel rakipleri de netleşti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenhan Hotspur ile eşleşecek. Sarı-kırmızılılar lig aşamasında karşı karşıya geldiği Liverpool'u sahasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etmişti. Öte yandan geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı. Kura çekimi yarın İsviçre’de gerçekleştirilecek. İlk maç 10-11 Mart’ta Rams Park’ta, rövanş 17- 18 Mart’ta İngiltere’de oynanacak. Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekimi Türkiye saati ile 14.00'da başlayacak.