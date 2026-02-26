Menü Kapat
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden ne kadar kazandı? Şampiyonlar Ligi gelir çizelgesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Juventus'u eleyip son 16 takım arasına kalmasıyla UEFA'dan bu sezon elde ettiği kazanç güncellendi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda ülkemizi temsil eden Galatasaray, devler liginin son 16 turu play-off eşleşmesinde İtalyan devi Juventus'u eleyerek büyük bir başarıya imza attı. Adını son 16 turuna yazdıran Cimbom, büyük bir geliri de hanesine ekledi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden ne kadar kazandı?

UEFA play-off turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda ile kozlarını paylaştı. Deplasmanda Juventus'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray, rakibine uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup olmasına karşın son 16 turuna yükseldi ve rakibini beklemeye başladı. Turu getiren maçta ilk uzatmada Galatasaray skoru Victor Osimhen'le 3-1 yaptı. İkinci uzatmada ise Barış Alper Yılmaz ağları sarsıp Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti ve skoru tayin etti. Söz konusu turnuvada şimdiye dek oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden sarı kırmızılılar, hatırı sayılır bir gelir de kazanmayı başardı.

Galatasaray, Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turuna yükselerek 53.5 milyon Euro gelir elde etti ve muhtemel rakipleri Liverpool ya da Tottenham oldu.
Galatasaray, Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turuna yükseldi.
Bu tur atlama ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nden toplam 53.5 milyon Euro gelir sağladı.
Sarı-kırmızılıların Son 16 turundaki muhtemel rakipleri Liverpool veya Tottenham Hotspur olarak belirlendi.
Kura çekimi 27 Şubat Cuma günü İsviçre'de yapılacak, ilk maçlar 10-11 Mart'ta oynanacak.
Galatasaray, 12 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi Son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girmeye hak kazandı. Lig aşamasına direkt katılabildiği için 18.62 milyon Euro ayak bastı parası almaya hak kazanan sarı- kırmızılı takım 3 galibiyet için 6.3 milyon Euro, 1 beraberlik için 700 bin Euro, play-off turu için de 1 milyon Euro elde etti. Lig derecesinden 5.08 milyon Euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, yayın havuzundan da 10.8 milyon Euro gelir sağladı. Galatasaray, Juventus'u da elemesinin ardından ise 11 milyon Euro'yu daha kasasına ekledi. Bununla birlikte Galatasaray kasasına 53.5 milyon Euro koymuş oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki turların gelir kalemleri şöyle:

  • Çeyrek final: 12,5 milyon euro
  • Yarı final: 15 milyon euro
  • Final: 18,5 milyon euro
  • Şampiyonluk: 6,5 milyon euro
LiVERPOOL YA DA TOTTENHAM

En son 2013-2014 sezonunda yine Juventus'u mağlup ederek adını son 16'ya yazdıran sarı-kırmızılılar 12 yıl sonra bir ilki gerçekleştirirken, temsilcimizin son 16 turundaki muhtemel rakipleri de netleşti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda veya Tottenhan Hotspur ile eşleşecek. Sarı-kırmızılılar lig aşamasında karşı karşıya geldiği Liverpool'u sahasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etmişti. Öte yandan geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde sahasında ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı. Kura çekimi yarın İsviçre’de gerçekleştirilecek. İlk maç 10-11 Mart’ta Rams Park’ta, rövanş 17- 18 Mart’ta İngiltere’de oynanacak. Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekimi Türkiye saati ile 14.00'da başlayacak.

