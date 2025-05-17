Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, şampiyonluk için kritik bir maça çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yarın RAMS Park’ta ağırlayacağı Bellona Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek. Maç saat 19.00’da başlayacak ve hakem Ali Şansalan’ın yönetiminde oynanacak.

Galatasaray, geride kalan 33 haftada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 86 puan topladı. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, bu avantajı koruyarak şampiyonluğa uzanmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Galatasaray, Kayseri’de rakibini 5-1’lik skorla mağlup etmişti. Galibiyet gollerini Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün kaydederken, Kayserispor’un tek golü Bahoken’den gelmişti.

Galatasaray Formda: 8 Maçlık Galibiyet Serisi

Galatasaray, lig ve kupa olmak üzere son 8 resmi maçını kazandı. Beşiktaş’a karşı alınan mağlubiyetin ardından toparlanan sarı-kırmızılı ekip; Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor’u geçerek bu süreçte 25 gol attı, sadece 4 gol yedi. Kupada da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında galip gelerek finale yükseldi ve Trabzonspor’u mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazandı.

İç Sahada Bileği Bükülmüyor

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 16 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 13 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden "Cimbom", taraftarı önünde güçlü performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Eksik Yok, Tribünler Dolu

Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşılaşmasına tam kadro çıkacak. Taraftarlar da şampiyonluk ihtimali olan bu maça yoğun ilgi gösterdi. Tüm biletler tükendi, stadyumun tamamen dolması bekleniyor.

Hedef 5. Yıldız

Galatasaray, şampiyon olması halinde 25. kez Süper Lig kupasını kazanacak ve formasına 5. yıldızı ekleme hakkı elde edecek. Böylece Türkiye’de bu başarıya ulaşan ilk takım olacak.

Okan Buruk’un Tarih Yazma Şansı

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray’la üst üste üçüncü, toplamda ise dördüncü lig şampiyonluğunu kovalıyor. Şampiyonluk halinde hem futbolcu hem teknik direktör olarak toplamda 11. zaferini elde edecek. Ayrıca, Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan 4. teknik direktör ve 4 kez bu başarıyı yakalayan 3. yerli hoca olarak kayıtlara geçecek.

Türk Teknik Direktör Geleneği Sürüyor

Galatasaray’ın şampiyonluğu garantilemesi halinde, Süper Lig’de üst üste 18. sezonda şampiyonluk ipini bir Türk teknik direktör göğüslemiş olacak.

Altı Oyuncu İlk Kez Şampiyonluğa Uzanabilir Galatasaray’ın mevcut kadrosunda 21 oyuncu daha önce lig şampiyonluğu yaşadı. Ancak Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Berat Luş için bu mücadele bir ilki temsil ediyor. Bu oyuncular, kariyerlerinde ilk kez bir lig şampiyonluğu yaşayabilir.