Galatasaray - Samsunspor CANLI ANLATIM!

10 Kasım 2024 15:15 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:38

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lider Galatasaray, sahasında bu sezon iyi bir performans sergileyen Samsunspor'u konuk ediyor. Kritik karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Maç adeta golle başladı. İşte Galatasaray-Samsunspor canlı anlatımı..

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında lig ikincisi Samsunspor'u ağırlayıyor. İki takım bu maçla birlikte ligde 63. kez karşılaşıyor. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan toplayarak lider durumda bulunurken kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puanla ikinci sırada yer alıyor. GALATASARAY - SAMSUNSPOR İLK 11'LER Galatasaray; Muslera

Barış

Davinson

Abdülkerim

Jakobs

Torreira

Sara

Mertens

Sallai

Yunus

Osimhen Samsunspor; Okan

Zeki

Satka

Drongelen

Bola

Bennasser

Ntcham

Emre

Holse

Dimata

Mouandilmadji CANLI ANLATIM Dakika 3: Lucas Torreira'nın sağ kanattan açtığı ortaya yükselen Victor Osimhen, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. Dakika 9: Olivier Ntcham ön alanda topu kaparak sol kanattan sürdü. Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. Dakika 14: Galatasaray'da Sallai'nin ceza sahasının dışından çektiği şut çerçeveyi bulmadı. Dakika 22: Mertens'in ceza sahasına gönderdiği tehlikeli topa Osimhen dokunamadı. Kaleci Okan topu kontrol etti. Dakika 24: Yunus Akgün'ün sağ kanata gönderdiği topu Barış kontrol edemedi. Dakika 35: Osimhen topsuz alanda rakip oyuncuya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü. ICARDI SEZONU KAPATTI Galatasaray'da Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi sezonu kapattı. Kaan Ayhan sarı kart cezası bulunduğundan forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süredir uzak kalan Ismail Jakobs ise takımlara çalışmalara başladı ve şans verilmesi halinde forma giyebilecek. İlgili Haberler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı için gönlünden geçeni açıkladı: Ben 1-1 bitsin istiyorum Galatasaray yönetiminden Icardi için flaş karar! Gidiyor Galatasaray-Samsunspor maç kadrosunda taktik değişikliği! Muhtemel 11'ler belli oldu