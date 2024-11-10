Galatasaray, Samsunspor'u ağırlıyor! Aslan kaybederse zirve karışabilir | Muhtemel 11 belli oldu

10 Kasım 2024 13:26 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:48

Galatasaray, takipçisi Samsunspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçtan galip ayrılacak takım haftayı aynı puanda tamamlayacak. İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

Kaan Ayhan'ın Galatasaray-Samsunspor maçında neden oynamadığı merak edildi

Kaan Ayhan'ın Galatasaray-Samsunspor maçında neden oynamadığı merak edildi

Davinson Sanchez sarı kart sınırında mı? Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi gündeme geldi

Davinson Sanchez sarı kart sınırında mı? Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi gündeme geldi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının en önemli maçında lider Galatasaray evinde Karadeniz ekibi Samsunspor'u ağırlayacak. Ligin ilk iki sırasındaki iki takımın mücadelesinin büyük heyecanı sahne olması bekleniyor. Ev sahibi sarı kırmızılılar maçı kazanması halinde zirve yarışında rakibiyle aradaki puan farkını 6'ya yükseltecek. Samsunspor sahadan zaferle ayrılırsa zirvede puanlar eşitlenecek.

Galatasaray, ligde oynadığı son maçta ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenmiş ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 ile geçmişti. . Takımın son haftalardaki formu, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

GALATASARAY'DA ICARDI VE KAAN YOK!

Bugün sahaya çıkacak Galatasaray’da önemli bazı eksikler bulunuyor. Tottenham maçında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Kaan Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek. Sakatlığını atlatan sol bek Ismail Jakobs ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Samsunspor maçıyla sahalara dönecek.

GALYATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Samsunspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Anıl Usta üstlenecek. Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 16:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU!

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un Samsunspor karşısında sahaya Muslera, Barış, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen 11'i ile çıkması bekleniyor.

Samsunspor'da ise sakatlıkları devam eden Ercan Kara ve Celil Yüksel oynayamayacak.