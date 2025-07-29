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 | Emir Yücel

Galatasaray savunma oyuncusunu buldu! Dünya yıldızı için kritik görüşme

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Öncelikle hücum hattını güçlendiren sarı kırmızılı ekip, şimdi de savunma hattını güçlendirmek adına kritik hamleler yapıyor. Galatasaray'ın transfer listesinde ise Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae bulunuyor. İşte detaylar...

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Galatasaray savunma oyuncusunu buldu! Dünya yıldızı için kritik görüşme
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:05

, bu sezon hücumda büyük fark oluşturacak transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Mauro Icardi, ve gibi isimlerle forvet hattı adeta yıldızlar geçidine döndü. Teknik Direktör Okan Buruk’un sistemine uygun oyuncularla sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de gol yollarında iddialı bir konuma geldi.

Galatasaray savunma oyuncusunu buldu! Dünya yıldızı için kritik görüşme

SAVUNMAYA SÜRPRİZ İSİM!

Sarı kırmızılı ekip, hücumdaki gücünün yanında savunmada da eksiksiz bir şekilde sezona girmeyi hedefliyor. Bir dönem Fenerbahçe’de oynayan ve sonrasında Bayern Münih’e olan Güney Koreli stoper Kim Min Jae için girişimlere başlayan Galatasaray, yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Galatasaray savunma oyuncusunu buldu! Dünya yıldızı için kritik görüşme

Kim Min Jae'nin İstanbul'a yeniden gelmesi için Leroy Sane'de devreye girdi. Almanya'da birlikte aynı takımda oynayan iki oyuncunun Türkiye'de de aynı takımda beraber oynama isteği, transferde büyük bir etki oluşturdu.

Galatasaray savunma oyuncusunu buldu! Dünya yıldızı için kritik görüşme

OKAN BURUK SİNGO İÇİN KARARLI!

Teknik direktör Okan Buruk’un yönetimden istediği savunma oyuncusun Monaco’da oynayan Wilfired Singo olduğu öğrenildi. Hem sağ bek hem de savunma oynayabilen Singo için de tüm şartlar zorlanıyor. Galatasaray’ın kısa süre içerisinde savunma hattındaki boşluklarını doldurması bekleniyor.

Galatasaray savunma oyuncusunu buldu! Dünya yıldızı için kritik görüşme
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ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#kim min-jae
#victor osimhen
#Leroy Sane
#Mauro Icardi
#Wilfried Singo
#Spor
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