Galatasaray savunma oyuncusunu buldu! Dünya yıldızı için kritik görüşme

Galatasaray, bu sezon hücumda büyük fark oluşturacak transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi isimlerle forvet hattı adeta yıldızlar geçidine döndü. Teknik Direktör Okan Buruk’un sistemine uygun oyuncularla sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de gol yollarında iddialı bir konuma geldi.

SAVUNMAYA SÜRPRİZ İSİM!

Sarı kırmızılı ekip, hücumdaki gücünün yanında savunmada da eksiksiz bir şekilde sezona girmeyi hedefliyor. Bir dönem Fenerbahçe’de oynayan ve sonrasında Bayern Münih’e transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min Jae için girişimlere başlayan Galatasaray, yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Kim Min Jae'nin İstanbul'a yeniden gelmesi için Leroy Sane'de devreye girdi. Almanya'da birlikte aynı takımda oynayan iki oyuncunun Türkiye'de de aynı takımda beraber oynama isteği, transferde büyük bir etki oluşturdu.

OKAN BURUK SİNGO İÇİN KARARLI!

Teknik direktör Okan Buruk’un yönetimden istediği savunma oyuncusun Monaco’da oynayan Wilfired Singo olduğu öğrenildi. Hem sağ bek hem de savunma oynayabilen Singo için de tüm şartlar zorlanıyor. Galatasaray’ın kısa süre içerisinde savunma hattındaki boşluklarını doldurması bekleniyor.