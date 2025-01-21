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Galatasaray Skriniar transferinde anlaşma sağladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Habertürk
21 Ocak 2025 10:25 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:17
Galatasaray Skriniar transferinde anlaşma sağladı

Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu PSG'li Milan Skriniar ile anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, devre arasındaki ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Paris Saint Germain​'de forma şansı bulamayan Milan Skriniar'ın transferi konusunda anlaşma sağlandı.

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MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı kırmızılı ekibin uzun süredir peşinde olduğu Milan Skriniar’ı transferinin detayları da netleşmeye başladı. Slovak futbolcunun kiralık transferi konusunda maaş ve kiralama bedeli olarak toplamda 4 milyon euro'yu biraz aşan bir bedel üzerine prensipte anlaşmaya varıldı.

Galatasaray Skriniar transferinde anlaşma sağladı - 2. Resim

TEK PÜRÜZ KİRALAMA KOTASI

Galatasaray​, PSG'nin yurt dışına oyuncu kiralama kotasının dolu olması nedeniyle transferin kesinleşmesi için çözüm arıyor. PSG'nin kota sorunu çözülür çözülmez transfer resmiyete dökülecek.

Galatasaray Skriniar transferinde anlaşma sağladı - 3. Resim

SKRINIAR'I CİMBOM KAP'TI

Transfer döneminde adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki oyuncu tercihini İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan yana yaptı ve parçalı formayı tercih etti. Transferin kısa sürede resmileşmesi ve KAP açıklamasının gelmesi bekleniyor.

Galatasaray Skriniar transferinde anlaşma sağladı - 4. Resim

FORMAYI UNUTTTU

Bu sezon PSG'de fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki futbolcu beş maçta sahaya çıktı.

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Kaynak: Habertürk
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