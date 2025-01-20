Milan Skriniar için yeni teklif! Galatasaray ilk transferi bitiriyor

20 Ocak 2025 09:33 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:45

Süper Lig'de Hatayspor karşısında 2 puan kaybeden Galatasaray yönetimi teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transferde çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirmek için çaba harcıyor. Yıldız oyuncu için bir teklif daha yapıldı.

Galatasaray, Milan Skriniar transferi için PSG ile anlaştı

Galatasaray, Milan Skriniar transferi için PSG ile anlaştı

UEFA Avrupa Ligi​ ve Süper Lig’de puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray​ kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Avrupa Ligi'nde yarın evinde Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, namağlup unvanını korumak istiyor. Üst düzey stoper almak isteyen Cimbom kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşmelerde bulunduğu PSG​'li Milan Skriniar'ın transferinde büyük aşama kaydetti.

PSG İLE ANLAŞMA YAKIN

Cimbom'un, Slovak yıldızın sezon sonuna kadar kiralamak için PSG ile anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Yapılan pazarlık görüşmelerinde 29 yaşındaki oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu da olabileceği belirtildi. Galatasaray yönetimi oyuncuya son bir teklif daha yaptı.

SKRİNİAR ISRARI

Ligin bitimine yarım sezondan az kalmasına karşın Skriniar'ın maaşının 4 milyon Euro'luk kısmını ödemeyi taahhüt eden Galatasaray yönetimi, gelecek cevaba göre rotasını çizecek.

Deneyimli stoper, PSG'nin geçtiğimiz hafta St. Etienne ve Lens ile oynadığı lig maçlarında kadroya alınmadı ve kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gözüken Skriniar, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi. Başka kulüplerin de ilgi gösterdiği Skriniar'ın bu hafta içinde son kararını vermesi bekleniyor.