Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı PSG'den getiriyor! Milan Skriniar heyecanı

19 Aralık 2024 09:24 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:28

Süper Lig ve Avrupa'da hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray yine dünyaca ünlü bir futbolcuyu transfer listesine aldı. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip aradığı ismi PSG'de buldu. Slovak yıldız Milan Skriniar ile anlaşıldığı öne sürüldü.

Galatasaray’da Mikautadze ve Gift Orban sürprizi! İki isimden biri kadroya dahil edilecek

Galatasaray’da Mikautadze ve Gift Orban sürprizi! İki isimden biri kadroya dahil edilecek

Galatasaray​ ocak ayı transfer dönemine hazırlanırken listede dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor. Victor Osimhen’i kiralık alarak büyük ses getiren Cimbom stoper bölgesine yıldız bir ismi getirmek istiyor. Devre arasında Victor Nelsson ile yollarını ayıracak olan ve yeni stoper için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray aradığı ismi Fransa devi PSG​'de buldu.

Cimbom'un transfer listesindeki ilk isim Slovak yıldız Milan Skriniar... PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Slovak stoperin yapılan teklifi kabul ettiği, Fransız kulübüyle de satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

OKAN BURUK'UN İLK TERCİHİ

Okan Buruk'un ilk tercihi olan 29 yaşındaki oyuncu, Sanchez ve Abdülkerim'i üçlü savunmada tamamlayacak ideal isim olarak görülüyor.

Bu sezon 5 maçta 381 dakika sahada kalan Skriniar, PSG'de 7 milyon Euro kazanıyor.

PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro.