Galatasaray taraftarına Osimhen şoku! Yeni takımı formasını satışa çıkardı

Hem ligde hem kupada mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının ardından tüm gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar önceliği Victor Osimhen'e vermiş durumda. Tüm camianın kalmasını istediği Nijeryalı golcü için kaynak arayışı devam ederken taraftarları üzen haber geldi. Dev kulüplerin peşinde koştuğu Osimhen'in yeni takımıyla forması satışa çıkarıldı.

Galatasaray Tredyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Yönetim Avrupa'da da başarılı olabilecek bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı.

Takımdan ayrılmaları kesinleşen Fernando Muslera ve Dries Mertens'in yerine oyuncu arayışına başlayan sarı kırmızılılar, bir yandan da santrfor transferi için kolları sıvadı.

YENİ DURAĞI ARABİSTAN

Galatasaray'ın bu sezonki başarılarında büyük pay sahibi olan ve transferde adı dev kulüplerle anılan Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cazip teklifler alan Nijeryalı golcünün Suudi Arabistan ligine transfer olabileceği konuşuluyor.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

26 yaşındaki yıldız oyuncu, transflerle ilgili gelen bir soruya, "Benim için konuşmak çok zor. Şu an bir Galatasaray oyuncusuyum ve bundan keyif alıyorum. Neler olacağını göreceğiz'' cevabını vermişti.

OKAN BURUK'TAN OSIMHEN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise dün verdiği röportajda Osimhen'le ilgili soruya, "İnşallah olacak. Mutlu olduğu takımda kalmak isteyebilir" cevabını vermişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KÖTÜ HABER

Yıldız golcünün transferine ilişkin her gün yeni bir gelişme yaşanırken Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan kötü haber geldi.

YENİ TAKIMI FORMASINI SATIŞA ÇIKARDI

Osimhen'i transfer etmek isteyen Al Hilal kulübünün, resmi sitesinde yer alan oyuncu forma satışları sekmesinde mevcut oyuncuların yanına golcü oyuncunun da ismini yazdığı iddia edildi. Paylaşılan görüntüde Osimhen'in formasının 160 Suudi Arabistan riyali karşılığında satışa çıkarıldığı görüldü.

Ancak kısa sürede gündem olan bu olayın ardından yapılan hata fark edilip Osimhen'in ismi resmi siteden hemen kaldırıldı.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Victor Osimhen'in Al Hilal ile yapacağı anlaşmada 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, yıldız futbolcunun yıllık 45 milyon Euro civarında bir maaş alacağı öne sürülüyor.

OSIMHEN'DEN VEDA SİNYALİ

Öte yandan Victor Osimhen, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kupa kaldırdığı anları paylaşan Osimhen, "Before I Go (Gitmeden önce)" adlı müziği ekledi.

GOLLERİYLE CİMBOM'U SIRTLADI

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan 26 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 40 maçta 36 gol 8 asistlik katkı sağladı.