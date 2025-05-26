Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluktan sonra ilk özel röportajında Anadolu Ajansı'nın sorularını cevapladı. Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

TRANSFER MESAJI

"Transferde sabırlı olmak lazım. Bazen beklemeniz gerekiyor istediğiniz oyuncuyu alabilmek için. Lig ağustos ayında başlıyor, ön elememiz yok. Elimizdeki kadroyu hızlı bir şekilde güçlendirmek istiyoruz. Başkanımız bu konuda bize hep destek oldu. Yine yöneticilerimiz de öyle. Bizim her zaman yanımızda oldular. Transferde önemli işlere imza attık. Gelen oyuncularla birlikte içerideki rekabeti artırdık.

Çok fazla isim var. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak gelecek oyuncuyu cezbediyor. Görüşmeler yapıyoruz, oyuncu izleme raporlarını kendi görüşlerimizle birleştirip ona göre hareket ediyoruz. İsim vermek doğru olmaz. Maddi açıdan çok etkiliyor transferi.

AYRILIĞI RESMEN DUYURDU

Ayrılacak oyuncular var. Muslera ve Mertens gibi. Şampiyonluklarda büyük katkıları var. Aramızdan ayrılacaklar, bu bizi çok duygulandırıyor. Onların yerine çok önemli transferler yapmamız gerekecek. Az süre alan oyuncular ve gidecek oyuncularla ilgili de çalışmamız olacak.

Bu ailenin bir parçası oldu onlar artık. Futbol adına örnek 2 insan. Yerlerini doldurmak kolay değil. Futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar yaşanıyor.

OSIMHEN TAKIMDA KALACAK MI?

Osimhen'in geliş sürecine kimse inanamadı. Ben de 'Gerçekten geliyor musun?' demiştim. 'Galatasaray'ı çok seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum' demişti. Tabii Mertens faktörü de var. Ben de böyle bir fırsat varken bunu kaçırmamak istedim, hiç düşünmedim bu transfer için.

Şimdi onu almak çok önemli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini, mutluluğunu, burayı sahiplenmesini gördükten sonra Osimhen'i burada kalmaya ikna edecek çok faktör var. Tabii ki bunun bir de mali boyutu var. Kulübümüz bu anlamda ne gerekiyorsa yapıyor. Bunun benzerini Icardi'de de yaşamıştık. O da Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçmişti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki önemli

Bu süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle. Mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebilir. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız.

TORREIRA'NIN "OKAN BURUK İSTİFA" SLOGANI

Torreira ile çok yakınız, çok seviyorum. Kötü gittiğimiz dönemde istifa hashtag'leri açılıyor. O dönemlerde bile, moralimizin düşük olduğu o günlerde bile bu şakaları yapıyorduk. Ama yarın öbür gün o görüntüleri kullanmak için bekleyen bir kitle vardır.

"BARIŞ ALPER'İN TALİBİ ÇOK"

Oyuncularımızı tutmak istiyoruz. Talipleri çok fazla. Bütün liglerden. Bu sene de iyi bir çizgi yakaladı. Fizik gücüyle, mevkisel farklılıklarıyla Avrupa'da önemli takımların izlediği bir oyuncu. Yunus, Abdülkerim, Eren'e de teklif gelebilir ama önceliğimiz bu kadro yapısını tutup üzerine yeni oyuncularla takımı güçlendirmek. Ama tüm yerli oyuncularımız en iyisini hak ediyor. Kerem de bazen az oynuyor olabilir ama önemli destekleri var.

MUSLERA'NIN YERİNE KİM GEÇECEK?

Tabii ki bir kaleci gelecek, Günay ile yarışacaklar. Kim daha iyiyse o kaleci eldivenini alacak. Ama Günay son Göztepe maçında kurtardığı toplarla ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu da beni çok mutlu ediyor.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLEN OYUNCULAR

Jelert'in her zaman piyasası var. Onu takip eden, almak isteyen çok kulüp var. Çok fazla sakatlık yaşadı. Frankowski önemli bir oyuncu. İlk geldiğinde performansı daha yüksekti. Oynadığı takımın sisteminde daha etkiliydi. Kanat bek oynadı. Biz 4'lü savunmada oynattık. Ama çok iyi bir sağ bek performansı aldık ondan. Cuesta da çok karakterli, takım içinde çok sevilen biri. Göztepe maçındaki performansını iyi gördüm.

KİRALIK GÖNDERİLEN OYUNCULARIN DURUMU

Zaha, Zaniolo, Nelsson, Köhn. Bunlar arasında opsiyon kullanılma ihtimali olan oyuncular var. Nelsson Roma'ya gitti, belki çok doğru bir seçim olmadı. Burada oynamadığı için mutsuzdu, takımı da etkileyebilir bu. O çok iyi oynarken de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu yedek beklemişti. Satma, kiralama ya da takasta kullanma şansımız olan oyuncuları değerlendireceğiz, bununla ilgili kararı sezon sonunda vereceğiz.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Mourinho'nun buraya gelmesi, burada çalışması Türk futbolu için pozitifti. En başta öyle gözüküyordu ama kendisi bunu negatif anlamda kötüledi. Türk futbolunu sürekli kötüledi. Kendi imajını kurtarmaya çalışan biriymiş gibi gözüktü. Dikkate almadık kendisini. Bu senenin kazananı ortada. Saha dışına götüreceğiniz her şey sizi komik duruma düşürür. Ama hala saygım devam ediyor.

OKAN BURUK'A TEKLİF VAR MI?

Başarılı oldukça sizi takip eden kulüp sayısı artıyor. Bu ilgi olabiliyor. Ama benim Galatasaray ile sözleşmem ve gönül bağım var. Galatasaray bu kadar iyi giderken bırakıp gitmek aklımdan geçmiyor. Bunu kullanmak da geçmiyor içimden. Galatasaray'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."