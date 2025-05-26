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 | Onur Kaya

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk kararını verdi

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da sezon sonu kadroda büyük operasyon başlayacak. Sarı kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen bazı oyuncular ile vedalaşılacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un biletini kestiği 2 futbolcuyla sezon sonunda yollar resmen ayrılacak. İşte şampiyon kadrodan eksilecek isimler...

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Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk kararını verdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 11:24

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3'üncü kez şampiyon olup toplamda 35 şampiyonlukla 5'inci yıldızı takan Galatasaray, kupasına dün akşam Yenikapı'da düzenlenen görkemli törenle kavuştu. Sarı kırmızılı camia, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

MERTENS VE MUSLARA VEDA ETTİ

Futbol bırakma kararı alan Dries Mertens, kutlamalarda eşi ve oğlu Ciro ile birlikte çıktığı sahnede gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk kararını verdi

Ayrıca ülkesine dönme kararı alan ve sözleşmesini uzatmayan sarı kırmızılıların efsane ismi Fernando Muslera da taraftarlarla vedalaştı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk kararını verdi

Gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek sarı kırmızılılarda kadro yapılanması için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yönetimle temas halinde olan Okan Buruk, takımdan gönderilecek isimlerin bir kısmını belirledi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk kararını verdi

SOL BEKLERLE YOLA DEVAM

Sol bekte Eren Elmalı ve İsmail Jakobs ikilisinden memnun olan Okan Buruk, sezonu başka takımlarda kiralık geçiren Derrick Köhn ve Kazımcan Karataş'ın dönüşüne soğuk bakılıyor. İki oyuncu için de kulüp aranıyor.

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2 AYRILIK BİRDEN

Şampiyon kadroda Muslera ve Mertens'in dışında 2 futbolcunun daha takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk kararını verdi

YENİ SEZONDA YOK

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Berkan Kutlu, kendisine gelen transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk kararını verdi

DAYI İLE VEDALAŞILACAK

Yine az süre alan ve son oynanan Göztepe maçındaki performansı etkisiz kalan Kerem Demirbay'ın da takımdan ayrılması bekleniyor. Okan Buruk'un her iki oyuncuyu da yeni sezon planlarında düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk kararını verdi

4 OYUNCU İÇİN SON SÖZ HOCADA

Öte yandan performansı yeterli bulunmayan Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert ve Yusuf Demir için de teknik direktör Okan Buruk'un vereceği nihai rapor doğrultusunda adım atılacak.

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#Spor
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