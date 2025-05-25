Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten rakiplere mesaj!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklamaları geldi. Yenikapı'da gerçekleştirilen kutlamalarda konuşan Dursun Özbek, Avrupa için söz verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten rakiplere mesaj!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 20:22

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlarla bir araya geldi. Tüm camiayı selamlayan başkan, Galatasaraylı olmanın derinliğinden bahsetti.

DURSUN ÖZBEK'TEN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMALARI

"Değerli Galatasaraylılar... Değerli kardeşlerim; burada Yenikapı'yı dolduran değerli üyelerim, taraftarlarım ve televizyon başında kalbi Galatasaray için atan herkes... Kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. yıldızını kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli Galatasaraylılar, bugün iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere rağmen yaşanan zaferleri kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayan insanların başarısını kutluyoruz. Karşısına kim çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin hikâyesini yazıyoruz. Tarihi ana, ecdadımızın tüm dünyaya hükmettiği topraklara hoş geldiniz. Burada, tüm İstanbul sesimizi duysun istiyorum. İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray. Galatasaray bu ülkenin umududur, Galatasaray bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanlarımızın mutluluğu, içindeki pozitif enerjidir. Daha çok çalışacağız. Avrupa'da başarılı olmak için ellerimizden geleni yapacağımızın sözünü tüm Galatasaray camiasına veriyorum. Değerli kardeşlerim; şampiyonluğumuz, 5. yıldızımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Yaşasın Galatasaray."

https://x.com/GalatasaraySK/status/1926689030223122734

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA YENİ HEDEF NEDİR?
Avrupa'da beklenenden uzak bir performans sergileyen Aslan, yeni yıl itibarıyla farklı bir yapılanma gerçekleştirecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray’da 3 dünya yıldızı transferi: Süper Lig’in Bayern Münih’i olma projesi devrede!
Victor Osimhen şampiyonluk kutlamalarında şaşkınlığa uğradı!
ETİKETLER
#dursun özbek
#Şampiyonluk Kutlaması
#galatasaray şampiyon
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.