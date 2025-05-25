Galatasaray'da Dursun Özbek'ten rakiplere mesaj!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlarla bir araya geldi. Tüm camiayı selamlayan başkan, Galatasaraylı olmanın derinliğinden bahsetti.

DURSUN ÖZBEK'TEN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMALARI

"Değerli Galatasaraylılar... Değerli kardeşlerim; burada Yenikapı'yı dolduran değerli üyelerim, taraftarlarım ve televizyon başında kalbi Galatasaray için atan herkes... Kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. yıldızını kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli Galatasaraylılar, bugün iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere rağmen yaşanan zaferleri kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayan insanların başarısını kutluyoruz. Karşısına kim çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin hikâyesini yazıyoruz. Tarihi ana, ecdadımızın tüm dünyaya hükmettiği topraklara hoş geldiniz. Burada, tüm İstanbul sesimizi duysun istiyorum. İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray. Galatasaray bu ülkenin umududur, Galatasaray bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanlarımızın mutluluğu, içindeki pozitif enerjidir. Daha çok çalışacağız. Avrupa'da başarılı olmak için ellerimizden geleni yapacağımızın sözünü tüm Galatasaray camiasına veriyorum. Değerli kardeşlerim; şampiyonluğumuz, 5. yıldızımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Yaşasın Galatasaray."

https://x.com/GalatasaraySK/status/1926689030223122734