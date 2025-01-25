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Galatasaray taraftarından Muslera operasyonu! Özel olarak çalışıldı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 15:45 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:04
Galatasaray taraftarından Muslera operasyonu! Özel olarak çalışıldı

Galatasaray, Dinamo Kiev maçında yediği gollerden dolayı ıslıklanan Muslera için özel bir pankart çalışmasına imza attı. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçında morali bozuk olan Muslera'nın gönlünü almak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar özel bir tezahürat ve pankart çalışması yaptı.

Galatasaray​'ın kaptanı Fernando Muslera​, Avrupa Ligi​'nde oynanan Dinamo Kiev​ maçında taraftarının ıslıklı tepkisine maruz kalmıştı. Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray taraftarının, tepkiler sonrası oldukça morali bozulan ve ayrılık kararı aldığı iddia edilen Muslera'nın gönlünü almak için hamle yapacağı belirtildi.

Galatasaray taraftarından Muslera operasyonu! Özel olarak çalışıldı - 1. Resim

39 yaşındaki başarılı file bekçisi Fernando Muslera​ 2011 yılında Galatasaray kariyerine başladı.

Galatasaray taraftarından Muslera operasyonu! Özel olarak çalışıldı - 2. Resim

Galatasaray'ın tarihinde en fazla forma giyen yabancı oyuncu olan Uruguaylı file bekçisi 17 kupa kazandı.

Galatasaray taraftarından Muslera operasyonu! Özel olarak çalışıldı - 3. Resim

Dinamo Kiev maçında yediği gollerden dolayı taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kalan Muslera'nın, takımdan ayrılacağı da iddia edildi. 

Galatasaray taraftarından Muslera operasyonu! Özel olarak çalışıldı - 4. Resim

Başarılı file bekçisinin gönlünü yeniden kazanmak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, bu akşam oynanacak Konyaspor maçında özel bir tezahürat ve pankart hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Galatasaray taraftarından Muslera operasyonu! Özel olarak çalışıldı - 5. Resim

Muslera, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihine de bir kez daha geçecek. 429 maça ulaşacak olan 39 yaşındaki başarılı file bekçisi,  Bülent Korkmaz'ın rekorunu kırarak Süper Lig'de en fazla maç oynayan Galatasaraylı isim olacak.

Galatasaray taraftarından Muslera operasyonu! Özel olarak çalışıldı - 6. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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