Galatasaray taraftarından Muslera operasyonu! Özel olarak çalışıldı

25 Ocak 2025 15:45 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:04

Galatasaray, Dinamo Kiev maçında yediği gollerden dolayı ıslıklanan Muslera için özel bir pankart çalışmasına imza attı. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçında morali bozuk olan Muslera'nın gönlünü almak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar özel bir tezahürat ve pankart çalışması yaptı.