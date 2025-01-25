Galatasaray taraftarından Muslera operasyonu! Özel olarak çalışıldı
Galatasaray, Dinamo Kiev maçında yediği gollerden dolayı ıslıklanan Muslera için özel bir pankart çalışmasına imza attı. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçında morali bozuk olan Muslera'nın gönlünü almak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar özel bir tezahürat ve pankart çalışması yaptı.
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında taraftarının ıslıklı tepkisine maruz kalmıştı. Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray taraftarının, tepkiler sonrası oldukça morali bozulan ve ayrılık kararı aldığı iddia edilen Muslera'nın gönlünü almak için hamle yapacağı belirtildi.
39 yaşındaki başarılı file bekçisi Fernando Muslera 2011 yılında Galatasaray kariyerine başladı.
Galatasaray'ın tarihinde en fazla forma giyen yabancı oyuncu olan Uruguaylı file bekçisi 17 kupa kazandı.
Dinamo Kiev maçında yediği gollerden dolayı taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kalan Muslera'nın, takımdan ayrılacağı da iddia edildi.
Başarılı file bekçisinin gönlünü yeniden kazanmak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, bu akşam oynanacak Konyaspor maçında özel bir tezahürat ve pankart hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Muslera, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihine de bir kez daha geçecek. 429 maça ulaşacak olan 39 yaşındaki başarılı file bekçisi, Bülent Korkmaz'ın rekorunu kırarak Süper Lig'de en fazla maç oynayan Galatasaraylı isim olacak.