Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek gelişme! Muslera'nın üzüntüsünü unutturacak

Galatasaray'ın 14 sezon boyunca kalesini koruyan efsane file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Uruguaylı yıldız ismin ayrılığının ardından Galatasaray'ın yeni kalecisinin kim olacağı merak edilmeye başlandı. Son ortaya çıkan iddialara göre Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oldu.
Galatasaray'da büyük bir dönemin sonuna gelindi. Sarı-kırmızılıların 2011 yılında Lazio'dan transfer ettiği efsane kalecisi Fernando Muslera, 14 sezonun ardından kulübe veda etti.
Muslera'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından ise kulüpte yeni kaleci arayışı hız kazandı.
Ortaya atılan iddialara göre Muslera'nın ardından Galatasaray'ın 1 numarası olacak isim belli oldu.
Galatasaray'ın yeni kalecisinin Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez olduğu iddia edildi.
Polonyalı gazeteci Tomasz Wlodarczyks yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın Nice'den Marcin Bulga ilgisi doğru ama duyduğuma göre, Galatasaray'a gidecek olan isim Bulka değil de Emiliano Martinez olabilir" dedi.
Dünyaca ünlü kaleci Emiliano Martinez geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Muslera tarafından ortak paylaşılan sosyal medya paylaşımına yorum yapmıştı.
Emiliano Martinez paylaşımda "Crack (olağanüstü yetenekli)" yorumunu yapmıştı.
Gelecek sezon için Dominik Livakovic ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin de Emiliano Martinez'i transfer etmek için çalışmalar yaptığı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin yıldızın menajeri ile görüşmek için harekete geçeceği belirtildi.
Emiliano Martinez bu sezon Aston Villa ile toplam 53 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 15'inde kalesini kapatan file bekçisi, toplam 61 gol yedi.
Yıldız isim sezon boyunca sadece 1 kırmızı kart, 5 sarı kart gördü.