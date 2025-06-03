Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek gelişme! Muslera'nın üzüntüsünü unutturacak

Galatasaray'ın 14 sezon boyunca kalesini koruyan efsane file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Uruguaylı yıldız ismin ayrılığının ardından Galatasaray'ın yeni kalecisinin kim olacağı merak edilmeye başlandı. Son ortaya çıkan iddialara göre Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek gelişme! Muslera'nın üzüntüsünü unutturacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 13:03

Galatasaray'da büyük bir dönemin sonuna gelindi. Sarı-kırmızılıların 2011 yılında Lazio'dan transfer ettiği efsane kalecisi Fernando Muslera, 14 sezonun ardından kulübe veda etti.

Muslera'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından ise kulüpte yeni kaleci arayışı hız kazandı.

Ortaya atılan iddialara göre Muslera'nın ardından Galatasaray'ın 1 numarası olacak isim belli oldu.

Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek gelişme! Muslera'nın üzüntüsünü unutturacak

GALATASARAY'IN YENİ KALECİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın yeni kalecisinin Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez olduğu iddia edildi.

Polonyalı gazeteci Tomasz Wlodarczyks yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın Nice'den Marcin Bulga ilgisi doğru ama duyduğuma göre, Galatasaray'a gidecek olan isim Bulka değil de Emiliano Martinez olabilir" dedi.

Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek gelişme! Muslera'nın üzüntüsünü unutturacak

EMİLİANO MARTİNEZ, GALATASARAY'IN GÖNDERİSİNE YORUM YAPTI

Dünyaca ünlü kaleci Emiliano Martinez geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Muslera tarafından ortak paylaşılan sosyal medya paylaşımına yorum yapmıştı.

Emiliano Martinez paylaşımda "Crack (olağanüstü yetenekli)" yorumunu yapmıştı.

Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek gelişme! Muslera'nın üzüntüsünü unutturacak

EMİLİANO MARTİNEZ TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'DE MASADA

Gelecek sezon için Dominik Livakovic ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin de Emiliano Martinez'i transfer etmek için çalışmalar yaptığı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin yıldızın menajeri ile görüşmek için harekete geçeceği belirtildi.

Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek gelişme! Muslera'nın üzüntüsünü unutturacak

EMİLİANO MARTİNEZ'İN SEZON KARNESİ

Emiliano Martinez bu sezon Aston Villa ile toplam 53 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 15'inde kalesini kapatan file bekçisi, toplam 61 gol yedi.

Yıldız isim sezon boyunca sadece 1 kırmızı kart, 5 sarı kart gördü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Muslera ile anlaştı! Sarı kırmızılı ekip imzayı attı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muslera hangi takıma gidecek? Futbolu bıraktı iddiaları vardı
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.