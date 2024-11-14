Galatasaray taraftarını heyecanlandıran fotoğraf! Victor Osimhen için adım geldi 

14 Kasım 2024 19:25 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 19:56

Galatasaray, Nijeryalı kiralık golcüsü için sponsorluk arayışına devam ederken iki taraf arasında resmi görüşmeler de başladı. Victor Osimhen transferinde rol alan menajer George Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Galatasaray​'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve kısa sürede takıma büyük katkı sağlayan Victor Osimhen​ için yoğun çaba sarf ediyor. Fenerbahçe​'nin de devreye girmesiyle birlikte Galatasaray, Nijeryalı oyuncunun tercihini belirleyici unsur olarak kullanmaya karar verdi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Osimhen ile yaptığı görüşmelerde futbolcunun "Burada çok mutluyum" ifadesini kullanması, kulübün elini güçlendirdi. Bu adım sonrası Galatasaray'dan ilk hamle geldi.

GALATASARAY'DAN VİCTOR OSİMHEN ADIMI!

Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran paylaşımı Victor Osimhen'in transferinde büyük etkisi olan menajer George Gardi yaptı.

Gardi, İtalya'daki bir restoranda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk​ ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Buluşmada Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'nun da eşlik ettiği görüldü.

Gardi'nin paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında transfer beklentilerini yükseltirken sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu üç ismin bir araya gelmesi sonrası Victor Osimhen transferinde ilk adım olarak yorumlandı.