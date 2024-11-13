Galatasaray'ın yıldızı Michy Batshuayi dolandırıldı! 7 milyonu kendi elleriyle teslim etti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 09:38 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:40
Galatasaray'ın yıldızların Michy Batshuayi, bir dolandırıcının hedefi oldu. Danışmana kendi eliyle verdiği 7 milyon TL'yi geri alamayan Batshuayi, soluğu savcılıktan aldı.
Galatasaray’ın yıldızı Belçikalı golcü Michy Batshuayi Atunga, Beşiktaş’ta danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.
10 Temmuz’da meydana gelen olayda Batshuayi, 6 aylık ev kirası ve araç temini için danışmanı Hüseyin B.’ye 200 bin Euro (yaklaşık 7.3 milyon TL) ödeme yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
Ancak danışman, evi kiralamak için ev sahibine ödeme yapmadığı gibi, vaat ettiği aracı da teslim etmedi. Batshuayi’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin B. gözaltına alındı.
Kaynak: tgrthaber.com