Galatasaray'ın yıldızı Michy Batshuayi dolandırıldı! 7 milyonu kendi elleriyle teslim etti

13 Kasım 2024 09:38 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:40

Galatasaray'ın yıldızların Michy Batshuayi, bir dolandırıcının hedefi oldu. Danışmana kendi eliyle verdiği 7 milyon TL'yi geri alamayan Batshuayi, soluğu savcılıktan aldı.

Yunus Akgün için 55 milyon liralık teklif! Avrupa devleri listeye aldı, Galatasaray hamlesini yaptı

Yunus Akgün için 55 milyon liralık teklif! Avrupa devleri listeye aldı, Galatasaray hamlesini yaptı

Galatasaray’ın yıldızı Belçikalı golcü Michy Batshuayi Atunga, Beşiktaş’ta danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

10 Temmuz’da meydana gelen olayda Batshuayi, 6 aylık ev kirası ve araç temini için danışmanı Hüseyin B.’ye 200 bin Euro (yaklaşık 7.3 milyon TL) ödeme yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Ancak danışman, evi kiralamak için ev sahibine ödeme yapmadığı gibi, vaat ettiği aracı da teslim etmedi. Batshuayi’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin B. gözaltına alındı.