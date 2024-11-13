Napoli'den Galatasaraylıları üzecek Osimhen açıklaması! Ocak ayını işaret ettiler: Sözleşme feshedilir

13 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:52

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Victor Osimhen hakkında Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızlı kulübün Osimhen'i alacak parası olmadığını belirten Manna, ocak ayını işaret etti.

Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen Victor Osimhen, attığı gollerle yeniden Avrupa futbolunun dikkatini çekmeyi başardı. Nijeryalı oyuncuyu gözüne kestiren Avrupa’nın büyük kulüpleri, İtalyan ekibi Napoli'yi yoklamaya başladı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ise Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline sahip oyuncunun geleceği hakkında net konuşan Manna, Galatasaray'ın şu an için bu bedeli karşılayacak herhangi bir bütçesi olmadığını söyledi.

OSİMHEN İÇİN PAZARLIK YOK

Napoli'nin pazarlık yapmayı düşünmediğini bu konuda da kapılarının kapalı olduğunu belirten Manna, "Galatasaray’ın şu an için bu bedeli karşılayacak bütçesi yok. 75 milyon Euro bedel... Osimhen’i isteyen birçok takım var ve bu bedeli ödemeye hazırlar" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Ocak ayını işaret eden Manna, "Napoli ise böyle bir durumda Galatasaray'a ocak ayında sadece kiralama sözleşmesini feshetmek için bir rakam ödemek zorunda kalır" dedi.

FENERBAHÇE YAKIN TAKİPTE

Öte yandan Osimhen için Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de yakın takipte olduğu iddia ediliyor. Sarı-lacivertli yetkililer, Napoli kulübünün adımlarına göre hareket etme kararı alırken süreci de yakından izliyor.