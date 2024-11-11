Hakan Çalhanoğlu İnter formasıyla bir ilki yaşadı! Napoli maçı sonrası tüm İtalya onu konuşuyor

11 Kasım 2024 09:41 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:58

A Milli Futbol takımının yıldızı Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A'da performansıyla göz dolduruyor. Yıldız oyuncu Napoli maçında yaptıklarıyla konuşuluyor. Maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu maç içindeki performansıyla damga vurdu. 30 yaşındaki oyuncu için Bayern Münih'in transfer teklifi yapacağı öne sürülüyor.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu performansıyla İtalya’da çok konuşuluyor. İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter ile Napoli maçında Hakan Çalhanoğlu performansıyla damga vurdu. Çalhanoğlu’nun uzak şut ile kaleyi avladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Inter; Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Napoli ise Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Zambo Anguisa, Gilmour, McTominay, Politano, Lukaku, Kvaratskhelia kadrosuyla sahada yer aldı.

Dakika 23'te Napoli, Scott McTominay'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından adeta füze gibi şutla kaleciyi avladı. Nefis golden sonra maç 1-1 olurken taraftarlar onu özel besteyle destekledi.

PENALTIYI KAÇIRDI

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde ise Inter penaltı kazandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı penaltı direkten döndü ve Inter kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

INTER FORMASIYLA 146 MAÇ

Yıldız oyuncu, bu sezon Inter formasıyla 11 maça çıkarken bu maçlarda 3 gollük de bir katkı sağladı. Inter forması altında toplamda 146 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 30 gol 24 asistlik bir performans gösterdi.

BAYERN MÜNİH LİSTESİNE ALDI İDDİASI

Avrupa devlerinin Çalhanoğlu için harekete geçtiği iddia ediliyor. Alman devi Bayern Münih’in Çalhanoğlu için nabız yoklayacağı öne sürülüyor. Bayern Münih'in Hakan için Inter'e 45 milyon Euro teklif edeceği iddia edilmişti.