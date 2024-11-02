Hakan Çalhanoğlu İnter'den ayrılıyor! Türk yıldıza İngiltere'den dev teklif

02 Kasım 2024 15:39 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:40

Milli takımımızın ve İnter'in en önemli oyuncularından birisi olan Hakan Çalhanoğlu'nun, devre arasında İngiltere'ye gideceği konuşuluyor. Milli takımımızın kaptanı Çalhanoğlu'na Liverpool'dan rekor teklif geldi. İşte detaylar...

Başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu​ uzun yıllar Almanya'da futbol​ oynadıktan sonra İtalya'ya transfer oldu. Özellikle Hamburg ve Bayern Leverkusen'de çok başarılı sezonlar geçirdikten sonra İtalya'nın Milan​ takımına transfer olan Çalhanoğlu, son olarak yine bir İtalyan takımı İnter​'e transfer oldu.

A Milli Futbol takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz sezonda üst düzey futbol oynayarak takımının şampiyon olmasında en önemli oyunculardan birisiydi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN DEV TEKLİF!

Hakan Çalhanoğlu, oynadığı takımlarda hem defansif orta saha, hem ofansif orta saha, hem de kanat oyuncusu olarak görevler aldı. Oyunu çok yönlü oynayabilen Çalhanoğlu için İngiliz takımı Liverpool kesenin ağzını açtı.

Milli oyuncumuza kış transfer dönemi için şimdiden teklif yapan İngiliz takımı, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için 60 milyon Euro ödemeye hazırlanıyor.

İnter'le olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Çalhanoğlu'nun transfere sıcak baktığı öğrenilirken, İnter yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun İngiltere'ye gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.