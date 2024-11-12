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Yunus Akgün için 55 milyon liralık teklif! Avrupa devleri listeye aldı, Galatasaray hamlesini yaptı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Takvim
12 Kasım 2024 15:56 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:07
Yunus Akgün için 55 milyon liralık teklif! Avrupa devleri listeye aldı, Galatasaray hamlesini yaptı

Galatasaray formasıyla sezona damga vuran Yunus Akgün, Tottenham maçındaki performansından sonra Avrupa devlerinin listesine girdi. Galatasaray yönetimi Yunus Akgün'ü kadroda tutmak için kolları sıvadı. Milli yıldıza dudak uçuklatan rakam önerildi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında attığı gol ile adından söz ettiren Yunus Akgün Avrupa’nın radarında. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası performansını yükselten 24 yaşındaki milli futbolcu için dev kulüpler harekete geçiyor. Galatasaray ise olası tekliflerin önüne geçmek için yeni hamle yapıyor.

Yunus Akgün için 55 milyon liralık teklif! Avrupa devleri listeye aldı, Galatasaray hamlesini yaptı - 1. Resim

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'da bu sezon en çok katkı yapan oyuncularından başında gelen Yunus Akgün, oynadığı 16 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı vermişti. Bu performansa rağmen takımın en az kazanan oyuncularından olan Yunus için Galatasaray yönetimi düğmeye bastı.

Yunus Akgün için 55 milyon liralık teklif! Avrupa devleri listeye aldı, Galatasaray hamlesini yaptı - 2. Resim

YUNUS AKGÜN'E 55 MİLYON LİRALIK TEKLİF

24 yaşındaki futbolcunun 2026 yılında sözleşmesi sona eriyordu. 17.2 milyon TL ile en az kazanan oyunculardan olan Yunus Akgün'e müthiş zamlı bir teklif ileten sarı-kırmızılılar, kontratını 55 milyon Lira seviyesine yükseltiyor. Kontrat yılını da 2028'e taşıyan Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Kaynak: Takvim

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