Yunus Akgün için dev talip! Tottenham maçındaki golü Premier Lig'i salladı

09 Kasım 2024 09:39 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 09:39

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında ceza sahası dışından mükemmel gol atan Yunus Akgün adından söz ettiriyor. Milli oyuncu için İspanyol basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Yıldız oyuncu için Premier Lig devinin devreye girebileceği öne sürülüyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken sahada attığı golle en dikkat çeken isimlerden biri de Yunus Akgün oldu. Yunus Akgün, ceza sahası dışından attığı gol ile büyük beğeni topladı. Yunus Akgün Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.

YUNUS AKGÜN İÇİN FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Yıldız kanat oyuncusu performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Bir dönem Leicester City’e transfer olan 24 yaşındaki oyuncu için İspanyol basını, flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, milli oyuncunun hızını-çevikliğini, Ruben Amorim'in hücum sistemine uygun bir profil olarak değerlendiriyor. Öte yandan haberde Yunus Akgün'ün hızına, oyun vizyonuna ve baskı altındayken topu kontrol edebilme yeteneğine dikkat çekildi.

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Yunus Akgün, 2024/25 sezonunda Sarı Kırmızılı forma ile 15 maça çıktı. 1.73'lük kanat oyuncusu, bu maçlarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre Yunus Akgün'ün 6.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Akgün'ün, Sarı Kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli takımda da forma giyen oyuncu, Galatasaray altyapısından yetişti.

Yunus Akgün, Adana Demirspor ve Leicester City gibi takımlarda da forma giydi.