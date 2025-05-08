Galatasaray transfer sezonunu açtı! Mertens ayrılıyor yerine dünya yıldızı...

Galatasaray, sezon sonunda Dries Mertens ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, transfer piyasasında büyük bir hamleye imza atmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak için planlarını başlattı. Menajerler aracılığıyla temasa geçen Cimbom, bu flaş transferle birlikte hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da ses getirmeyi hedefliyor.