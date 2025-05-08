Galatasaray transfer sezonunu açtı! Mertens ayrılıyor yerine dünya yıldızı...

Galatasaray, sezon sonunda Dries Mertens ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, transfer piyasasında büyük bir hamleye imza atmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak için planlarını başlattı. Menajerler aracılığıyla temasa geçen Cimbom, bu flaş transferle birlikte hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da ses getirmeyi hedefliyor.
Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray, şampiyonlar ligine direkt katılacağı için Avrupa'ya özel bir kadro kurmak istiyor.
Sarı kırmızılı ekipte başarılı dönemler geçiren 38 yaşındaki Dries Mertens, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Mertens'in boşluğunu yıldız bir isimle doldurmak isteyen Galatasaray yönetimi, Bernardo Silva ile görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın transfer etmek için görüşmelere başladığı Silva için Benfica'da harekete geçti. Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre, Benfica, yıldız oyuncunun talep ettiği yüksek maaşı ödemekte zorlanabilir.
Bu sezon Manchester City ile 45 karşılaşmaya çıkan Silva, 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Portekizli yıldız oyuncunun transfer tercihini kimden yana kullanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.