Galatasaray transfer yağmuruna başlıyor! 3 yıldız isim Süper Lig'e geliyor

26 Aralık 2024 09:53 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:53

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını yenilgisiz tamamlayan Galatasaray, ses getirecek transferler için harekete geçti. İtalya ve Fransa'da görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetim, üç yıldızı Süper Lig'e getirmekte kararlı gibi duruyor... Sakatlığından dolayı sezonu erken kapatsan Mauro Icardi'nin yerini doldurmak isteyen yönetim, listesine bir Fransız yıldız ismi ekledi.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz bir şekilde devam eden Galatasaray, bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. Galatasaray'da ara transfer dönemi için hareketlilik başladı. Kadrosunu Osimhen, Sara ve Sallai gibi yıldız isimleri katan Galatasaray, ara transfer döneminde ses getirecek isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, üç yıldız futbolcuyu birden kadroya katmak için yoğun mesai yapıyor. İşte sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan isimler:

LYON'UN GÜRCÜ FORVETİ GEORGES MİKAUTADZE LİSTENİN İLK SIRASINDA

Fransa’da yetişen 24 yaşındaki santrfor, Galatasaray'ın hücum hattındaki en kritik hedeflerinden biri. Lyon'un mali sıkıntıları nedeniyle futbolcuyu makul bir ücretle transfer etmek isteyen Galatasaray, Fransız kulübünün başlangıç talebi olan 25 milyon Euro’yu düşürmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservisini 15 milyon Euro’ya indirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Genç yaşı ve fiziksel avantajları, bu transferi teknik ekip için cazip kılıyor. Okan Buruk’un oyuncu ile yaptığı görüntülü görüşmeler olumlu geçerken, menajeri ile de prensipte anlaşmaya varıldı.

GALATASARAY, PSG'NİN KAPISINI ÇALACAK

Galatasaray, Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Oyuncunun yarım sezonluk maaşı olan 5 milyon Euro’nun bir kısmının PSG tarafından karşılanması için sıkı pazarlıklar yapılıyor. Teknik direktör Luis Enrique’nin kadro dışı bırakması, bu transferde Galatasaray’ın elini güçlendiren bir unsur oldu.

MUANI DE TRANSFERİ GÜNDEMDE

Eintracht Frankfurt’taki başarılı performansı sonrası 95 milyon Euro bedelle PSG’ye transfer olan Muani, Galatasaray’ın radarındaki bir diğer forvet. Fransız ekibi ile Skriniar görüşmeleri sırasında Muani’nin de kiralık olarak takıma katılması gündeme geldi. Ancak oyuncunun Premier Lig ve İtalya’dan taliplerinin olması, bu transferi zorlaştıran bir faktör. Sarı-kırmızılılar Icardi’nin yokluğunda forvet hattındaki eksikliği gidermek için bu transferi gerçekleştirmekte kararlı.