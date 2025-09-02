Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Galatasaray Uğurcan Çakır'ın maaşını açıkladı

Galatasaray'da haftalardır süren kaleci arayışı son buldu. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Milli kalecinin Galatasaray'dan alacağı maaş belli oldu.

Galatasaray Uğurcan Çakır'ın maaşını açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
04:17
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
04:17

, milli kaleci için 27 milyon 500 bin Euro + KDV ödeneceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, ile yapılan anlaşmada Uğurcan Çakır için ödenecek bonservis ve oyuncunun alacağı maaşla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV ödenecektir.

Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da: Transferi kendisi duyurdu!

Futbolcu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

  • 2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,
  • 2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,
  • 2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,
  • 2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,
  • 2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret."
Galatasaray Uğurcan Çakır'ın maaşını açıkladı

TRABZONSPOR'DAN DA AÇIKLAMA

Öte yandan Trabzonspor, Galatasaray'ın kaleci Uğurcan Çakır için toplam 36 milyon Euro ödeme yapacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi.

