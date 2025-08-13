Menü Kapat
 Onur Kaya

Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 5 Süper Lig kulübünün PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
13.08.2025
13.08.2025
'in ilk haftası geride kaldı. Konyaspor'un liderliğiyle geçilen ligin ilk hafta maçlarının ardından 5 kulüp Profesyonel Futbol Kuruluna () sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamaya göre, Kulübü futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, ve çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, saha olayları, Göztepe ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nu futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, yeşil-beyazlı kulübün yöneticileri Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya, Gençlerbirliği Kulübü yöneticisi Rıfat Songür ile Kasımpaşa antrenörü Özgür Öçal'ı talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline verdi.

Fenerbahçe'den hakem kararlarına sert tepki! Galatasaray maçı için TFF'ye çağrı yaptı

1. LİG SEVKLERİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den ise 9 kulüp ve 3 futbolcuyu farklı gerekçelerle disipline gönderdi.

Arca Çorum FK, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket, Eminevim Ümraniyespor ile Sipay Bodrum FK, talimatlara aykırı hareket, Bandırmaspor, Sakaryaspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, İmaj Yapı Vanspor, Adana Demirspor ile Amed Sportif Faaliyetler, çirkin ve kötü tezahürat, Serikspor ise sahtecilik ve yanıltma ile sportmenliğe aykırı hareket nedenleriyle PFDK'ye sevk edildi.

Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin, hakaretleri, Ümraniyesporlu futbolcu Cebio Soukou ile Uğur Okulları İstanbulsporlu futbolcu Alieu Cham kural dışı hareket nedeniyle disipline verildi.

