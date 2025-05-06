Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray veda kapısını açtı! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle yolladı

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başlarken takımdan bazı yıldızlar ayrılıyor. Şampiyonluk yolunda büyük avatndaj sağlayan Cimbom'da bir yıldız ismin ayrılığı artık kesinleşiyor. Yıldız futbolcunun eşyalarını gemiyle ülkesine yolladığı öne sürülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray veda kapısını açtı! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle yolladı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 15:25

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom gelecek sezon için yıldız isimleri listesine alırken, veda edecek yıldızlar da belli oluyor. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yollar ayrılacak.

Galatasaray veda kapısını açtı! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle yolladı

MUSLERA EŞYALARINI GEMİYLE YOLLADI

Senelerce Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran yıldız isim ülkesine dönme kararı aldı. Muslera'nın eşyalarının bir bölümünü gemiyle Uruguay'a gönderdiği belirtildi.

Galatasaray veda kapısını açtı! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle yolladı

URUGUAY'DAN KULÜP SATIN ALDI

14 sezondur formayı terleten Muslera için Galatasaray yönetimi sezon sonunda özel jestler planlıyor. Uruguay'dan kulüp satın alan ve ailesi de orada bulunan 38 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Cimbom'da 40 maça çıktı. Kalesinde 53 gol gören Uruguaylı futbolcu, 10 maçta kalesini gole kapattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray transfer sezonunu açtı! 1 yıllık sözleşme imzalandı
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için ezber bozan plan! Daha önce hiç yapılmadı

Sıkça Sorulan Sorular

Muslera ne zaman transfer olmuştu?
Fernando Muslera Galatasaray'a 2011 yılında 6.75 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.