Galatasaray veda kapısını açtı! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle yolladı

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başlarken takımdan bazı yıldızlar ayrılıyor. Şampiyonluk yolunda büyük avatndaj sağlayan Cimbom'da bir yıldız ismin ayrılığı artık kesinleşiyor. Yıldız futbolcunun eşyalarını gemiyle ülkesine yolladığı öne sürülüyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom gelecek sezon için yıldız isimleri listesine alırken, veda edecek yıldızlar da belli oluyor. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yollar ayrılacak.

MUSLERA EŞYALARINI GEMİYLE YOLLADI

Senelerce Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran yıldız isim ülkesine dönme kararı aldı. Muslera'nın eşyalarının bir bölümünü gemiyle Uruguay'a gönderdiği belirtildi.

URUGUAY'DAN KULÜP SATIN ALDI

14 sezondur formayı terleten Muslera için Galatasaray yönetimi sezon sonunda özel jestler planlıyor. Uruguay'dan kulüp satın alan ve ailesi de orada bulunan 38 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Cimbom'da 40 maça çıktı. Kalesinde 53 gol gören Uruguaylı futbolcu, 10 maçta kalesini gole kapattı.

