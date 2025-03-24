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 | Onur Kaya

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Süper Lig ekibiyle transfer görüşmeleri başlıyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Dries Mertens'in yerine gelecek yeni 10 numarayı Süper Lig'de buldu. Yönetim transfer için görüşmelere başlayacak.

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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Süper Lig ekibiyle transfer görüşmeleri başlıyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 11:58

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde namağlup lider konumda bulunan Galatasaray, milli aranın ardından önce ligde Beşiktaş deplasmanına, ardından da kupada Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. İki derbiden de galip ayrılarak kalan haftalarda psikolojik üstünlüğü ele geçirmek isteyen Cimbom, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

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GALATASARAY ARADIĞI 10 NUMARAYI BULDU

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens ile yollarını ayıracak. 37 yaşındaki Belçikalı yıldız da futbol kariyerine nokta koymayı planlıyor.

Bu nedenle 10 numara transferi için düğmeye basan Galatasaray, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

OKAN BURUK HOLSE'Yİ İSTİYOR

Galatasaray yönetimi, bu sezon ligin flaş ekiplerinden Samsunspor'un 25 yaşındaki yıldızı Carlo Holse'yi yakın takibe aldı. Yaş olarak genç ve dinamik bir isim düşünen teknik direktör Okan Buruk'un, Mertens profiline uyan Holse'yi istediği öğrenildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı kırmızılılar, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı 10 numaranın performansını izleyecek ve duruma göre sezon sonunda pazarlık masasına oturacak.

SAĞ KANATTA DA OYNUYOR

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Samsunspor'un ligde 3. sırayı almasında kilit rol oynayan Holse, aynı zamanda sağ kanatta da forma giyebiliyor.

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