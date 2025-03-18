Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Kararını yönetime bildirdi

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da sezon sonu peş peşe ayrılıklar yaşanacak. İlerleyen yaşı nedeniyle artık yorulduğunu hisseden yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı.
Galatasaray'ın 2 sezon önce Napoli'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Dries Mertens, yeşil sahalara veda etmeye hazırlanıyor. Belçikalı futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.
Galatasaray'ın son maçlarında ilk 11'e girmekte zorlanan ve adeta yedek kulübesine hapsolan Dries Mertens kramponlarını asacak.
Antrenmanlarda bile artık çok fazla yorulduğunu söyleyen Mertens, vücudunun daha fazla dayanamadığını ve bu sebeple sezon sonunda futbolu bırakacağını Galatasaray yönetimine iletti.
Mertens'in futbolu bıraktıktan sonra Okan Buruk'un ekibinde yer alacağı iddia edildi. Başarılı teknik adamın 37 yaşındaki yıldızı kulübede yanında görmek istediği öğrenildi.
Dries Mertens, bu sezon oynadığı 42 resmi maçta 5 gol atıp 18 asist yaptı.