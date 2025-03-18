Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Kararını yönetime bildirdi

Galatasaray'ın 2 sezon önce Napoli'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Dries Mertens, yeşil sahalara veda etmeye hazırlanıyor. Belçikalı futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

MERTENS KRAMPONLARINI ASIYOR

Galatasaray'ın son maçlarında ilk 11'e girmekte zorlanan ve adeta yedek kulübesine hapsolan Dries Mertens kramponlarını asacak.

"DAHA FAZLA DAYANAMIYORUM"

Antrenmanlarda bile artık çok fazla yorulduğunu söyleyen Mertens, vücudunun daha fazla dayanamadığını ve bu sebeple sezon sonunda futbolu bırakacağını Galatasaray yönetimine iletti.

OKAN BURUK TEKNİK HEYETTE OLMASINI İSTİYOR

Mertens'in futbolu bıraktıktan sonra Okan Buruk'un ekibinde yer alacağı iddia edildi. Başarılı teknik adamın 37 yaşındaki yıldızı kulübede yanında görmek istediği öğrenildi.

Dries Mertens, bu sezon oynadığı 42 resmi maçta 5 gol atıp 18 asist yaptı.