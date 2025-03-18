Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Kararını yönetime bildirdi

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da sezon sonu peş peşe ayrılıklar yaşanacak. İlerleyen yaşı nedeniyle artık yorulduğunu hisseden yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Kararını yönetime bildirdi
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 12:57

Galatasaray'ın 2 sezon önce Napoli'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Dries Mertens, yeşil sahalara veda etmeye hazırlanıyor. Belçikalı futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

MERTENS KRAMPONLARINI ASIYOR

Galatasaray'ın son maçlarında ilk 11'e girmekte zorlanan ve adeta yedek kulübesine hapsolan Dries Mertens kramponlarını asacak.

"DAHA FAZLA DAYANAMIYORUM"

Antrenmanlarda bile artık çok fazla yorulduğunu söyleyen Mertens, vücudunun daha fazla dayanamadığını ve bu sebeple sezon sonunda futbolu bırakacağını Galatasaray yönetimine iletti.

OKAN BURUK TEKNİK HEYETTE OLMASINI İSTİYOR

Mertens'in futbolu bıraktıktan sonra Okan Buruk'un ekibinde yer alacağı iddia edildi. Başarılı teknik adamın 37 yaşındaki yıldızı kulübede yanında görmek istediği öğrenildi.

Dries Mertens, bu sezon oynadığı 42 resmi maçta 5 gol atıp 18 asist yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, Fenerbahçe-Samsunspor maçı için TFF'ye başvurdu: Olaylar araştırılsın
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#transfer
#okan buruk
#emeklilik
#Dries Mertens
#Futbolu Bıraktı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.