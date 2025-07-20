Galatasaray yeni sezona galibiyetlerle başladı!

Galatasaray; Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yaparken, Admira Wacker ile de hazırlık maçı gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, 'Summer Series Upper Austria' kapsamında karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY'DA GENÇ YETENEK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray, müsabakanın 10. dakikasında Yunus Akgün'ün şık asistinde Köhn ile 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı üstün tamamladı. Akabinde ise ikinci yarıda sahneye çıkan Arda Ünyay, sarı kırmızılı takım adına farkı 2'ye çıkardı! Aranın açılmasıyla birlikte hemen cevap veren Admira, Alexander Schmidt ile skoru 2-1 yaptı ve mücadele Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1947030458610389267

TARAFTARLAR DESTEK OLDU

Sarı kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı. Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 8 bin Türk futbolsever seyretti.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1947014898493346123