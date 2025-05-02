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 | Emir Yücel

Galatasaray yıldız oyuncu ile yeniden masaya oturdu! 3 yıllık sözleşme yapılacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galip ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korumak istiyor. Cimbom, bu sezon hedeflerine emin adımlarla ilerlerken sözleşmesi bitecek yıldızları için harekete geçti. Aslan, takımın en önemli yıldızına kısa süre içinde imza attıracak. İşte detaylar…

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Galatasaray yıldız oyuncu ile yeniden masaya oturdu! 3 yıllık sözleşme yapılacak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 09:33

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor’u ağırlamaya hazırlanırken, zirve yarışında Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı koruma hedefinde. Sarı-kırmızılılar, bir yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, diğer yandan iç transferde önemli adımlar atıyor. Takımın yıldız stoperi Davinson Sanchez’e yeni sözleşme için geri sayım başlarken, Kolombiyalı oyuncunun performansı ve Türkiye’de olmaktan dolayı mutlu olması transfer sürecinin olumlu ilerlemesini sağlıyor.

Galatasaray yıldız oyuncu ile yeniden masaya oturdu! 3 yıllık sözleşme yapılacak

İç transferde Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Barış Alper'in sözleşmesini uzatan Galatasaray Yönetimi, yerlilerden Yunus Akgün'le görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda yabancılarda ise sıradaki imzayı Davinson Sanchez atacak. 38 maçtaki savunma performansını hücumda 5 gol-2 asistle süsleyen Sanchez'e Everton da talip oldu.

Galatasaray yıldız oyuncu ile yeniden masaya oturdu! 3 yıllık sözleşme yapılacak

İNGİLTERE'DEN TALİP VAR!

İngiliz ekibinin teklif yapmaya hazırlandığı Kolombiyalı stoperi satmayı düşünmeyen Galatasaray yönetimi, 2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Sanchez ile lig biter bitmez masaya oturacak. 28 yaşındaki oyuncunun 3.2 milyon Euro olan ücretine cüzi bir zam yapılması ve taraflar arasında 3 yıllık yeni anlaşma imzalanması bekleniyor. Bu arada Yunus geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar sözleşmesiyle ilgili henüz bir kararı olmadığını açıklamıştı.

Galatasaray yıldız oyuncu ile yeniden masaya oturdu! 3 yıllık sözleşme yapılacak

DAVİNSON SANCHEZ KİMDİR?

1996 doğumlu olan Kolombiyalı oyuncu, kariyerine ülkesinde CD America'da başladı, ardından da Nacional altyapısına geçti. Ajax'a 5.5 milyon Euro'ya transfer olan oyuncu, Ağustos 2017'de 42 milyon Euro'ya Tottenham'a giderek sansasyonel bir transfere imzasını attı. Kolombiya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen Sanchez, ardından 20 yaşındayken A takıma çıktı ve 69 maçta görev aldı. Nacional kulübünde Copa Libertadores'i kaldırma mutluluğu yaşayan oyuncu Ajax ve Tottenham'da kupa kazanamazken Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Transfermarkt'a göre en yüksek piyasa değerine Aralık 2019'da 60 milyon Euro ile Tottenham'da ulaşmıştı.

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