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Galatasaray-Young Boys maçında 'Özgür Filistin' pankartı! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 23:08 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 23:17
Galatasaray-Young Boys maçında &#039;Özgür Filistin&#039; pankartı! 

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında abluka altına alınan Filistin'e destek pankartı açıldı. Kale arkasında açılan pankarta 'Özgür Filistin' yazıldı. 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini almak için Rams Park'ta Young Boys'u konuk ediyor. Kapalı gişe oynan maçta tribünler takıma tam destek olurken Filistin için açılan pankart ise dikkat çekti. 

Galatasaray-Young Boy maçında 'Özgür Filistin' pankartı!  - 1. Resim

Galatasaray tribünleri ikinci tur maçında kale arkasında açtıkları pankartta, "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de bilincini kaybetti" yazısı yer aldı.

Galatasaray-Young Boy maçında 'Özgür Filistin' pankartı!  - 2. Resim

Sarı-kırmızılıların dikkat çeken pankartı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Galatasaray-Young Boy maçında 'Özgür Filistin' pankartı!  - 3. Resim

Galatasaray-Young Boy maçında 'Özgür Filistin' pankartı!  - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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