Galatasaray-Young Boys maçında 'Özgür Filistin' pankartı! 

27 Ağustos 2024 23:08 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 23:17

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini almak için Rams Park'ta Young Boys'u konuk ediyor. Kapalı gişe oynan maçta tribünler takıma tam destek olurken Filistin için açılan pankart ise dikkat çekti.

Galatasaray tribünleri ikinci tur maçında kale arkasında açtıkları pankartta, "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de bilincini kaybetti" yazısı yer aldı.

Sarı-kırmızılıların dikkat çeken pankartı sosyal medyada büyük ilgi gördü.