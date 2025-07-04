Galatasaray yüksek bedel bekliyor! Yıldız golcü İtalya yolcusu

Galatasaray'da İspanyol golcü Alvaro Morata ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol yıldızın İtalya'da bir takımla anlaşma sağladığı belirtildi. İşte detaylar...

Gelecek sezon hazırlıklarını yapan Galatasaray, kadro planlamaları doğrultusunda gidecek oyuncuları belirliyor. Yönetim aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmek için dünyaca ünlü yıldızları transfer listesine alıyor.

MORATA GELİŞMESİ

Galatasaray’da forvet oyuncusu Alvaro Morata ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarla kiralık sözleşmesi Ocak 2026'da bitecek Alvaro Morata'nın İtalya ısrarı sürüyor.

ASLAN ÖNEMLİ BİR BEDEL BEKLİYOR

İtalyan basınında; Morata'nın Como ile anlaştığı ifade edildi. Ancak Galatasaray ve Milan'ın görüşmeler yaptığı kaydedildi. Aslan'ın önemli bir bedel beklediği vurgulandı.

İspanyol golcüyle ilgili flaş iddialar ortaya atılmıştı. Morata’nın daha önce İtalya ve Fransa’dan teklifler aldığı belirtilmişti.

