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 | Murat Makas

Galatasaray yüksek bedel bekliyor! Yıldız golcü İtalya yolcusu

Galatasaray'da İspanyol golcü Alvaro Morata ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol yıldızın İtalya'da bir takımla anlaşma sağladığı belirtildi. İşte detaylar...

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Galatasaray yüksek bedel bekliyor! Yıldız golcü İtalya yolcusu
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 10:15

Gelecek sezon hazırlıklarını yapan , kadro planlamaları doğrultusunda gidecek oyuncuları belirliyor. Yönetim aynı zamanda ’nde önemli başarılar elde etmek için dünyaca ünlü yıldızları listesine alıyor.

Galatasaray yüksek bedel bekliyor! Yıldız golcü İtalya yolcusu

MORATA GELİŞMESİ

Galatasaray’da forvet oyuncusu Alvaro Morata ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarla kiralık sözleşmesi Ocak 2026'da bitecek Alvaro Morata'nın ısrarı sürüyor.

ASLAN ÖNEMLİ BİR BEDEL BEKLİYOR

İtalyan basınında; Morata'nın Como ile anlaştığı ifade edildi. Ancak Galatasaray ve 'ın görüşmeler yaptığı kaydedildi. Aslan'ın önemli bir bedel beklediği vurgulandı.

Galatasaray yüksek bedel bekliyor! Yıldız golcü İtalya yolcusu

İspanyol golcüyle ilgili flaş iddialar ortaya atılmıştı. Morata’nın daha önce İtalya ve Fransa’dan teklifler aldığı belirtilmişti.

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ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#İtalya
#sinema
#milan
#Alvaro Morata
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#Spor
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