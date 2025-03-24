Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a Berke Özer şoku! Avrupa'ya transferini duyurdular

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Eyüpsporlu Berke Özer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrasında kaleyi emanet etmek istediği Eyüpsporlu Berke Özer, an itibarıyla Belçika yolunda. İşte sürpriz gelişmenin tüm ayrıntıları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'a Berke Özer şoku! Avrupa'ya transferini duyurdular
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 18:35

Galatasaray'a Berke Özer ile ilgili şoke edici bir transfer haberi geldi. Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası kaleye düşündüğü ikas Eyüpsporlu Berke Özer, an itibarıyla Avrupa ekiplerinden Club Brugge tarafından isteniyor. Belçika basınının duyurduğu habere göre Berke için nabız yoklayan Brugge, süreci hızlıca tamamlamak istiyor.

GALATASARAY'A BERKE ÖZER TRANSFERİNDE CİDDİ RAKİP

Uzun zamandır Berke Özer için planlamalar yapan Galatasaray'da işler bir anda tersine döndü. Berke takviyesini kesin gören ve üzerine de Fernando Muslera sonrası için Inaki Pena gibi isimleri gündemine alan Galatasaray, Club Brugge'un devreye girmesiyle zor duruma düştü! Aynı Galatasaray gibi emektar kalecisi sonrası yeni bir taze kan arayan Belçika ekibi, Simon Mignolet'ten eldiveni devralacak kişi olarak Berke Özer'i seçti.

BERKE ÖZER DAHA ÖNCE DE BELÇİKA'DA FORMA GİYDİ

Genç kalecinin daha önce Belçika ekiplerinden Westerlo forması giydiğini de gözeten Club Brugge, mali anlamda uygun olabilecek potansiyelli bir hamle için Berke Özer'i yakın takibe aldı ve transfer için çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE'NİN DE PAYI VAR

Berke Özer'in olası bir ayrılığında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki anlaşma gereği, bonservis miktarının bir kısmını sarı lacivertli ekip alacak. Ayrıca da Fenerbahçe'nin, kadroya katmak istemesi durumunda Berke Özer'de öncelik hakkı da var.

Berke Özer - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

BERKE ÖZER'İN PERFORMANSI

ikas Eyüpspor formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Berke, 10 maçta kalesini gole kapattı ama 27 kez de skorun değişmesini engelleyemedi.

Sıkça Sorulan Sorular

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMDA ÖN PLANA ÇIKMIŞTI?
Altınordu altyapısında yetişen Berke, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alisson Becker kimdir? Galatasaray’da Muslera’nın yerinde düşünülen isim
Lucas Torreira ile anlaşma tamam! Galatasaraylı yıldızın transferi resmen duyuruldu
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#fernando muslera
#fernando muslera
#club brugge
#club brugge
#berke özer
#berke özer
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.