Galatasaray'a Berke Özer şoku! Avrupa'ya transferini duyurdular

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Eyüpsporlu Berke Özer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrasında kaleyi emanet etmek istediği Eyüpsporlu Berke Özer, an itibarıyla Belçika yolunda. İşte sürpriz gelişmenin tüm ayrıntıları.

Galatasaray'a Berke Özer ile ilgili şoke edici bir transfer haberi geldi. Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası kaleye düşündüğü ikas Eyüpsporlu Berke Özer, an itibarıyla Avrupa ekiplerinden Club Brugge tarafından isteniyor. Belçika basınının duyurduğu habere göre Berke için nabız yoklayan Brugge, süreci hızlıca tamamlamak istiyor.

GALATASARAY'A BERKE ÖZER TRANSFERİNDE CİDDİ RAKİP

Uzun zamandır Berke Özer için planlamalar yapan Galatasaray'da işler bir anda tersine döndü. Berke takviyesini kesin gören ve üzerine de Fernando Muslera sonrası için Inaki Pena gibi isimleri gündemine alan Galatasaray, Club Brugge'un devreye girmesiyle zor duruma düştü! Aynı Galatasaray gibi emektar kalecisi sonrası yeni bir taze kan arayan Belçika ekibi, Simon Mignolet'ten eldiveni devralacak kişi olarak Berke Özer'i seçti.

BERKE ÖZER DAHA ÖNCE DE BELÇİKA'DA FORMA GİYDİ

Genç kalecinin daha önce Belçika ekiplerinden Westerlo forması giydiğini de gözeten Club Brugge, mali anlamda uygun olabilecek potansiyelli bir hamle için Berke Özer'i yakın takibe aldı ve transfer için çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE'NİN DE PAYI VAR

Berke Özer'in olası bir ayrılığında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki anlaşma gereği, bonservis miktarının bir kısmını sarı lacivertli ekip alacak. Ayrıca da Fenerbahçe'nin, kadroya katmak istemesi durumunda Berke Özer'de öncelik hakkı da var.

BERKE ÖZER'İN PERFORMANSI

ikas Eyüpspor formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Berke, 10 maçta kalesini gole kapattı ama 27 kez de skorun değişmesini engelleyemedi.