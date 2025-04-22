Galatasaray'a dev stoper! Belçika basını transferi duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasını da şimdiden yapmaya başladı. Devre arasında transfer edilen Carlos Cuesta'dan beklediği verimi alamayan sarı kırmızılılar, defans hattına yeni bir takviye yapacak. Belçika basını, Galatasaray'ın yıldız stoper için transfer çalışmalarına başladığını iddia etti.

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray sezonu çifte kupayla kapatmanın planlarını yaparken, yönetim de gelecek sezon Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyon olması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılacak olan sarı kırmızılarda defans hattına önemli bir takviye için harekete geçildi.

CUESTA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Devre arasında Genk'ten 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Carlos Cuesta ile yollar ayrılacak. Kolombiyalı savunmacının yeri ise İngiltere'den bir isimle doldurulacak.

SAVUNMADA ROTA: WOUT FAES

Savunmayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig'e veda eden Leicester City’nin deneyimli stoperi Wout Faes’i transfer listesine aldı.

BELÇİKA BASINI TRANSFERİ DUYURDU

Belçika basınının iddiasına göre; Galatasaray daha önce de transfer etmek istediği 27 yaşındaki oyuncu için bu defa daha kararlı. Leicester’ın ligden düşmesiyle 1,87'lik Faes’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ALMANLAR VE İTALYANLAR DA PEŞİNDE

Öte yandan Faes'e Galatasaray’ın yanı sıra İtalyan ekibi Lazio ile bazı Alman kulüplerinin de talip olduğu öğrenildi. Bu sezon Leicester formasıyla 32 maça çıkan Belçikalı savunmacı, takımıyla 2 kez gol sevinci yaşadı.