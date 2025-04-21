Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda sıkıntılı: Yarı final öncesinde tam 5 eksik var!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da tam 5 eksik var. Sarı kırmızılı ekipte, zorlu deplasman maçının kamp kadrosu duyuruldu.

Galatasaray'dan kupadaki yarı final öncesi sağlık raporu bilgilendirmesi geldi. Aslan, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında önemli yıldızlarından yoksun kalacak.

GALATASARAY'DAN KAMP KADROSU BİLGİLENDİRMESİ

"Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecektir."

CEZALILAR DA VAR

Ayrıca Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da TÜMOSAN Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.