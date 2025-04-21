Galatasaray'da sakatlık depremi! Yıldız golcünün MR sonucu bekleniyor

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile ligde de Eyüpspor ile oynanacak iki kritik maç öncesi yıldız golcüden kötü haber geldi.

Süper Lig’de Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, bu hafta art arda iki kritik maça çıkacak. Önce Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar ardından İstanbul'da Eyüpspor'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılılarda bu müsabakalar öncesi takımın yıldız isimlerinden Alvaro Morata sakatlandı.

MORATA DIŞINDA 2 EKSİK DAHA VAR

İspanyol forvetin yaşadığı ve yapılan kontrollerin ardından durumunun detaylarının MR ile belirleneceği bildirildi. Bu gelişme, Galatasaray teknik heyetinde moralleri bozarken, taraftarlarda da endişeye neden oldu.

Diğer yandan Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürürken Teknik Direktör Okan Buruk’un çalışmalara başlayan Kaan Ayhan’ı riske etmeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

PLANLARDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk'un, Konyaspor karşısında savunmada Sallai'ye, hücum hattında ise Frankowski’ye görev vermesi bekleniyor. Bu zorunlu değişiklikler, Galatasaray’ın oyun planında da farklılıklara yol açabilir. Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi deplasmanda eleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak Konyaspor karşısına çıkmadan önce yaşanan bu gelişmeler, taraftarları düşündürüyor.