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 | Suat Vilgen

Galatasaray'da sakatlık depremi! Yıldız golcünün MR sonucu bekleniyor

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile ligde de Eyüpspor ile oynanacak iki kritik maç öncesi yıldız golcüden kötü haber geldi.

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Galatasaray'da sakatlık depremi! Yıldız golcünün MR sonucu bekleniyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 13:39

Süper Lig’de Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, bu hafta art arda iki kritik maça çıkacak. Önce Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar ardından İstanbul'da Eyüpspor'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılılarda bu müsabakalar öncesi takımın yıldız isimlerinden Alvaro Morata sakatlandı.

Galatasaray'da sakatlık depremi! Yıldız golcünün MR sonucu bekleniyor
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MORATA DIŞINDA 2 EKSİK DAHA VAR

İspanyol forvetin yaşadığı ve yapılan kontrollerin ardından durumunun detaylarının MR ile belirleneceği bildirildi. Bu gelişme, Galatasaray teknik heyetinde moralleri bozarken, taraftarlarda da endişeye neden oldu.
Diğer yandan Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürürken Teknik Direktör Okan Buruk’un çalışmalara başlayan Kaan Ayhan’ı riske etmeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlık depremi! Yıldız golcünün MR sonucu bekleniyor
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PLANLARDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk'un, Konyaspor karşısında savunmada Sallai'ye, hücum hattında ise Frankowski’ye görev vermesi bekleniyor. Bu zorunlu değişiklikler, Galatasaray’ın oyun planında da farklılıklara yol açabilir. Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi deplasmanda eleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak Konyaspor karşısına çıkmadan önce yaşanan bu gelişmeler, taraftarları düşündürüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ALVARO MORATA'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Morata, İtalyan kız arkadaşı Alice Campello ile 17 Haziran 2017'de Venedik'te evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocuğu oldu. Önce 2028 yılında ikizler Alessandro ve Leonardo doğdu. 2020 yılında Edoardo dünyaya gelirken ailenin tek kız çocuğu Bella ise 2023 yılında dünyaya gözlerini açtı.
ETİKETLER
#Galatasaray Spor Kulübü
#Sakatlık
#Alvaro Morata
#Spor
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