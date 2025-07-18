Galatasaray'a Ederson sürprizi! Resmi teklif yapıldı

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da rota Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'a çevrildi.
Manchester City'nin sözleşmesinin bitmesine bir sezon kalan Brezilyalı kaleciyi satmaya yakın olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılılar transfer için harekete geçti.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın Ederoson transferi için İngiliz ekibine 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu da vurgulandı.
Ederson'un sarı-kırmızılılardan beklediği yıllık ücret 10 milyon Euro bandındayken Galatasaray'ın ödemek istediği rakam ise 7.5 milyon Euro.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Aslan, yıldız kaleci için bugün resmi teklif yaptı.
2017-18 sezonunda Manchester City'e transfer olan Ederson, İngiliz ekibinde 372 karşılaşmada forma giydi