Galatasaray'a Ederson sürprizi! Resmi teklif yapıldı

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da rota Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'a çevrildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Manchester City'nin sözleşmesinin bitmesine bir sezon kalan Brezilyalı kaleciyi satmaya yakın olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılılar transfer için harekete geçti.

10 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın Ederoson transferi için İngiliz ekibine 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu da vurgulandı.

MAAŞ BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Ederson'un sarı-kırmızılılardan beklediği yıllık ücret 10 milyon Euro bandındayken Galatasaray'ın ödemek istediği rakam ise 7.5 milyon Euro.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Aslan, yıldız kaleci için bugün resmi teklif yaptı.

2017-18 sezonunda Manchester City'e transfer olan Ederson, İngiliz ekibinde 372 karşılaşmada forma giydi