Galatasaray'a Gabriel Sara piyangosu: Dev transfer teklifi!

Galatasaray'da Gabriel Sara'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara'ya, Premier Lig devi Manchester United talip oldu.

Galatasaray'a resmen Gabriel Sara piyangosu vurdu. İngiltere temsilcisi Manchester United, Galatasaraylı Gabriel Sara için transfer temaslarında bulundu.

GALATASARAY'A TRANSFERDE GABRIEL SARA PİYANGOSU

Gabriel Sara, Galatasaray'daki performansıyla şimdi de İngiltere devi Manchester United'ın radarına girdi. Gelecek sezon planlamaları yapan MANU, Galatasaraylı Gabriel Sara'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve Brezilyalı orta sahanın durumunu sordu! An itibarıyla sürpriz transfer için ilk adımı atan United, Gabriel Sara'nın menajeriyle maliyet sürecini detaylandırdı ve Galatasaray için kârlı olacak bir teklif yapabileceğini belirtti.

GALATASARAYLI GABRIEL SARA TRANSFERİ İÇİN SUUDİ ARABİSTAN GÜNDEMİ DE VAR

Premier Lig'den Manchester United'ın transfer etmek istediği Gabriel Sara'yı, ayrıca Suudi Arabistan ekipleri de takip ediyor ve yıldız orta saha için planlamalar gerçekleştiriyor.

GABRIEL SARA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 45 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 10 asistlik kritik bir katkı sağlamıştı.