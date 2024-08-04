Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Erden Timur'dan açıklama geldi 

04 Ağustos 2024 20:46 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 20:49

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan 5-0'lık farkla ayrılan Galatasaray'da yönetime taraftardan ağır eleştiriler yöneltildi.

Tüm bunlar yaşanırken eski Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yönetime geri döneceği iddiaları gündeme düştü.

İDDİALARA TİMUR'DAN CEVAP!

Taktik Mania'dan Barış Cenk Akkaya'ya konuşan Erden Timur, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan bazı yöneticilerin beni geri getirmek istediği ve bazı transferlere karışacağım haberleri hiçbir şekilde doğru değil. Bu haberlere itibar edilmemesi gerekli" diye konuştu.

Galatasaray'da 2 sezon Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan ve 2 şampiyonluk yaşayan Timur, Dursun Özbek'in yeni yönetiminde yer almadı.