Galatasaray'a Neymar'dan kötü haber! Transferde şaşkınlık

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Neymar, yükselen performansıyla 1.5 yıl sonra Brezilya Milli Takımı'na davet almıştı. Akabinde ise sakatlığı nükseden dünya yıldızı, Brezilya kadrosundan çıkarıldı ve Galatasaray yönetimi açısından da soru işaretlerine sebep oldu. Zira Neymar'ın sık sık sakatlandığı bir senaryoya yatırım yapmanın zor olduğu süreç, an itibarıyla rafa kalkmış gibi duruyor.

NEYMAR BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA GİDEMİYOR

Neymar, Sambacıların 20 ve 25 Mart'ta Kolombiya ile Arjantin'e karşı oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Halihazırda Brezilya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan kadro ise şöyle:

Kale: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) ve Lucas Perri (Lyon).

Defans: Alex Sandro (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) ve Wesley (Flamengo).

Orta saha: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle) ve Matheus Cunha (Wolverhampton).

Forvet: Estevao (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Vini Jr (Real Madrid) ve Endrick (Real Madrid).