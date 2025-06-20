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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın istikrarsız yıldızı Nicolo Zaniolo'ya, an itibarıyla Suudi Arabistan başta olmak üzere talipler çıktı.

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Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 22:35

Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo sürecinde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralanan ama iyi bir performans gösteremeyen Nicolo Zaniolo'ya, şu an için sürpriz denilebilecek bir ilgi süreci gündeme geldi.

GALATASARAY'DA NICOLO ZANIOLO İÇİN TRANSFER HESAPLARI

Fiorentina'da 13 maça çıkan ve gol katkısı veremeden sezonu tamamlayan Zaniolo'nun, artık İtalya'da kalması beklenmiyor. Mor Menekşeler, yıldız futbolcunun 15.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Ayrıca Galatasaray'da kalması da pek olası görünmeyen 25 yaşındaki hücum oyuncusunu, an itibarıyla 3 kulübün sürpriz şekilde yakından takip ettiği ileri sürüldü. TuttoMercato, Zaniolo ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın yanı sıra İngiltere'den Sunderland ve İspanya'dan Villarreal'in de ilgilendiğini belirtti.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi!

GALATASARAY VE NICOLO ZANIOLO SÜRECİ

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo; sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi!

Sıkça Sorulan Sorular

ZANIOLO'NUN GALATASARAY'DAKİ KONTRATI KAÇ YILLIK?
İtalyan futbolcunun, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
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ETİKETLER
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#nicolo zaniolo
#Spor
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