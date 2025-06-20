Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın istikrarsız yıldızı Nicolo Zaniolo'ya, an itibarıyla Suudi Arabistan başta olmak üzere talipler çıktı.

Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo sürecinde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralanan ama iyi bir performans gösteremeyen Nicolo Zaniolo'ya, şu an için sürpriz denilebilecek bir ilgi süreci gündeme geldi.

GALATASARAY'DA NICOLO ZANIOLO İÇİN TRANSFER HESAPLARI

Fiorentina'da 13 maça çıkan ve gol katkısı veremeden sezonu tamamlayan Zaniolo'nun, artık İtalya'da kalması beklenmiyor. Mor Menekşeler, yıldız futbolcunun 15.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Ayrıca Galatasaray'da kalması da pek olası görünmeyen 25 yaşındaki hücum oyuncusunu, an itibarıyla 3 kulübün sürpriz şekilde yakından takip ettiği ileri sürüldü. TuttoMercato, Zaniolo ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın yanı sıra İngiltere'den Sunderland ve İspanya'dan Villarreal'in de ilgilendiğini belirtti.

GALATASARAY VE NICOLO ZANIOLO SÜRECİ

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo; sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.