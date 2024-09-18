Galatasaray'a orta sahadan gol atan Furkan Soyalp'ten açıklama: Umarım daha cesur olmamı sağlar

18 Eylül 2024 00:37 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 00:45

Trendyol Süper Lig'inde 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Batshuayi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü orta sahadan gol atan Furkan Soyalp kaydetti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Soyalp, "Umarım bu gol, bundan sonraki kariyerimde daha cesur olmamı sağlar" dedi.

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig​'de 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK​'yı evinde misafir etti. Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray​ 11. dakikada Barış Alper Yılmaz​, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Batshuayi​'nin attığı gollerle Gaziantep FK​'yı 3-1 yendi.

Konuk takımın tek golünü ise orta sahadan denediği şutla Furkan Soyalp kaydetti. Jeneriklik gol sosyal medyada gündem olurken maç sonunda Soyalp'ten açıklama geldi. Soyalp, "Muslera’nın çok öne çıktığını hissediyordum. Denemek istedim. Umarım bundan sonraki kariyerimde de daha cesur olmamı sağlar" dedi.

"MAÇTAN ÖNCE PLANLAMIŞTIM"

Golü kaydetmesinin arından kendisini alkışlayan Galatasaray taraftarına teşekkür eden Soyalp, "Maçın gidişatından dolayı tabii ki duygularım daha farklı. Maçtan önce de planlamıştım, arkadaşlarımla da paylaştım. Geçen yılki maçta da Muslera’nın çok öne çıktığını hissediyordum. Denemek istedim. Bunu başaramayınca eleştiri çok büyük. Onu cesaret edip de denemek bana nasip oldu. Umarım bundan sonraki kariyerimde de daha cesur olmamı sağlar. Bu artık geçmişte kaldı. Galatasaray deplasmanı her zaman zor. Bugünkü oyun planında istediklerimizi yapamamamız, Sivas deplasmanından buraya gelip, 2 gün burada kalıp yorgun çıkmamız bizi negatif etkiledi" diye konuştu.

"İLK GOLDE ELİNE ÇARPTI GİBİ GÖRDÜM"

Furkan Soyalp, maçın hakemi Cihan Aydın’ın performansını da değerlendirerek, "Ben tüm hakemlerle arkadaşım, çok yakınım. Cihan hoca da çok yakın arkadaşımdır. Ama mesela bizim pozisyonumuzu, ilk golü çok çabuk geçti. Eline çarptı gibi gördüm ama keşke bu soru işaretleri hiç olmasa. Biz elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.