Galatasaray'a Tete sonrası bir şok daha! Köhn transferi için yasal işlem başlatıldı

13 Temmuz 2024 19:16 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 19:18

Galatasaray bir transferi daha açıkladı!

Galatasaray bir transferi daha açıkladı!

UEFA Kulüpler Sıralaması açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sırası belli oldu

UEFA Kulüpler Sıralaması açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sırası belli oldu

Şubat ayı başında Hannover 96'dan kadrosuna Derrick Köhn'ü katan Galatasaray, kulüp tarafından davalık oldu. Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hannover, Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açtı.

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTIK"

Hannover 96 Genel Müdürü Martin Kind, "Galatasaray Köhn transferinde ödeme yapmadı. Hukuki işlem başlattık" diye konuştu.

Haberde, Alman takımının yasal işlemleri başlattığı ve ödemelerin yapılması için sarı-kırmızılı kulübe ihtar çektiği iddia edildi.

25 yaşındaki Alman sol bek, geçtiğimiz şubat ayında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ve 300 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ile Galatasaray ile 2.5+2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TETE TRANSFERİNDEN CEZA ALMIŞLARDI

FIFA, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in yaptığı "haksız fesih" başvurusundan dolayı Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'ye 2 milyon 389 bin 776 avro ceza vermişti.