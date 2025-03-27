Galatasaray'a rekor transfer! Yıldız futbolcu gemileri yaktı: Bırakın gideyim

Galatasaray sezon sonunda takımdan ayrılacak Dries Mertens'in yerini dünyaca ünlü bir başka yıldızla doldurmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, bonservisi için rekor bedel ödenen Portekizli futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Yıldız oyuncu da Galatasaray'a transfer olabilmek için kulübünden izin istedi.

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının en büyük favorisi Galatasaray, kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirecek. Bir yandan takımın golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun mesai harcayan yönetim, bir yandan da Dries Mertens'in yerine yeni bir 10 numara arayışına girdi. Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MERTENS FUTBLU BIRAKIYOR

3 sezondur Galatasaray'da forma giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Belkçikalı futbolcunun futbolu bırakması beklenirken, yeni bir 10 numara arayışlarına başlayan Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi.

YENİ 10 NUMARA JOAO FELİX

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldız isimden müjdeli haber geldi. sezon sonunda ayrılması beklenen Dries Mertens'in yerine Joao Felix'i düşünüyor.

Cimbom, 10 numara pozisyonu için arayışlarına şimdiden başlarken, yıldız futbolcuyu listenin ilk sırasına yazdı.

PORTEKİZLİ YILDIZ GALATASARAY'I İSTİYOR

Portekizli yıldız için geçtiğimiz günlerde girişim yapan Aslan'a menajerinden sevindirici haber geldi. Habere göre, Felix'in menajeri Jorge Mendes, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini vurguladı.

GİTMEK İÇİN İZİN İSTEYECEK

Mendes, Chelsea yönetimiyle görüşeceğini de belirterek, "Onlara Galatasaray'la anlaşmalarını önereceğim." İfadelerini kullandı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN KARİYER

Portekizli oyuncu, 2019 yılında Benfica'dan 127.2 milyon euroluk rekor bedelle Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçiren Felix, sezon başında 52 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza attı.

Chelsea'de bekleneni veremeyen yıldız isim, devre arasında 5.5 milyon euro bedelle yarım sezonluğuna Milan'a kiralandı. Felix için şu ana kadar toplam 195 milyon euroluk bonservis ve kiralama ücreti ödendi.

2031'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

25 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılında sona erecek.