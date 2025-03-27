Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Galatasaray'a rekor transfer! Yıldız futbolcu gemileri yaktı: Bırakın gideyim

Galatasaray sezon sonunda takımdan ayrılacak Dries Mertens'in yerini dünyaca ünlü bir başka yıldızla doldurmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, bonservisi için rekor bedel ödenen Portekizli futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Yıldız oyuncu da Galatasaray'a transfer olabilmek için kulübünden izin istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'a rekor transfer! Yıldız futbolcu gemileri yaktı: Bırakın gideyim
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 10:36

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının en büyük favorisi Galatasaray, kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirecek. Bir yandan takımın golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun mesai harcayan yönetim, bir yandan da Dries Mertens'in yerine yeni bir 10 numara arayışına girdi. Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MERTENS FUTBLU BIRAKIYOR

3 sezondur Galatasaray'da forma giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Belkçikalı futbolcunun futbolu bırakması beklenirken, yeni bir 10 numara arayışlarına başlayan Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi.

YENİ 10 NUMARA JOAO FELİX

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldız isimden müjdeli haber geldi. sezon sonunda ayrılması beklenen Dries Mertens'in yerine Joao Felix'i düşünüyor.

Cimbom, 10 numara pozisyonu için arayışlarına şimdiden başlarken, yıldız futbolcuyu listenin ilk sırasına yazdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da çılgın transfer planı: Victor Osimhen! Tarihi operasyonu Dursun Özbek yürütecek

PORTEKİZLİ YILDIZ GALATASARAY'I İSTİYOR

Portekizli yıldız için geçtiğimiz günlerde girişim yapan Aslan'a menajerinden sevindirici haber geldi. Habere göre, Felix'in menajeri Jorge Mendes, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo tehlikesi! İtalyan basını duyurdu, planlar altüst oldu

GİTMEK İÇİN İZİN İSTEYECEK

Mendes, Chelsea yönetimiyle görüşeceğini de belirterek, "Onlara Galatasaray'la anlaşmalarını önereceğim." İfadelerini kullandı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN KARİYER

Portekizli oyuncu, 2019 yılında Benfica'dan 127.2 milyon euroluk rekor bedelle Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçiren Felix, sezon başında 52 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza attı.

Chelsea'de bekleneni veremeyen yıldız isim, devre arasında 5.5 milyon euro bedelle yarım sezonluğuna Milan'a kiralandı. Felix için şu ana kadar toplam 195 milyon euroluk bonservis ve kiralama ücreti ödendi.

2031'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

25 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılında sona erecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.