Galatasaray'da çılgın transfer planı: Victor Osimhen! Tarihi operasyonu Dursun Özbek yürütecek

Trendyol Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da yeni sezon için tarihi bir operasyon için kollar sıvandı. Sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i transfer etmek için çılgın bir plan hazırladı. Tarihi operasyonu bizzat Başkan Dursun Özbek yürütecek. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray bir yandan 5. yıldızı takmanın hesaplarını yaparken bir yandan da transfer için yoğun mesai yürütüyor. Yönetimin ilk önceliği, süperstar Victor Osimhen'i takımda tutabilmek. Sarı kırmızılılar, çılgın proje için tarihi bir operasyona hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 75 MİLYON EURO

Napoli'deki sözleşmesinde 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı yıldızın bonservisi için gereken paranın büyük bölümü hazırlandı.

YENİ SPONSOR KAYNAK OLACAK

Bir telekomünikasyon şirketi ile 5 yıllık anlaşma yapmaya hazırlanan yönetim, buradan gelecek paranın (50 milyon Euro) bir bölümünü Osimhen'e ayıracak. Ayrıca taraftarın da bu transferde elini taşın altına sokmasını isteyen yönetim, yeni ürün yelpazesinde ise Osimhen'i de onore ederek ürün satışı başlatacak.

YILLIK ÜCRETİNDE SIKINTI YOK

Ayrıca 26 yaşındaki oyuncunun yıllık 15 milyon Euro'luk ücret isteği de kulüp bütçesinde büyük bir fark oluşturmadan karşılanacak. Ancak yönetimin bu planlarını hedefe geçirebilmesi için tek şart, Osimhen'in 'tamam' demesi.

İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNDE

Peşinde M.United ile Chelsea bulunan yıldız futbolcu, G.Saray yönetimi ile yaptığı görüşmede nisan ayında son kararını vereceğini söylemişti.

Yönetim de Osimhen'in temsilcilerinden olumlu haber geldiği anda işi erkenden bitirmek için Güney İtalya'ya Napoli yolculuğuna çıkacak. Operasyonu başkan Dursun Özbek yönetecek.

30 MAÇTA 31 GOLE KATKI

Bu sezon 30 maçta 26 gol atan yıldız golcü, 5 de asist kaydetti.